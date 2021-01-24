Под Одессой произошел масштабный пожар на базе отдыха

Главное: Несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к базе отдыха. Спасатели были вынуждены пешком добираться до места пожара.

Детали: В субботу, 23 января, вечером в Одесской области в городе Южный начался масштабный пожар на базе отдыха «Черкащанка». Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса INFO».

При этом, как отметили свидетели, тушение пожара было значительно осложнено, так как несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к месту происшествия и пожарные добирались туда пешком.

«Сейчас ситуация более-менее спокойная, вода подается бесперебойно. Для гашения пожара было принято решение подключиться к пожарному гидранту профилактория-санатория „Портовик“. Это происходит цепным методом: один автомобиль находится недалеко санатория-профилактория „Портовик“, он подключен к пожарному гидранту. Пожарный рукав брошен к другому автомобилю, который находится от санатория-профилактория „Портовик“ приблизительно через полкилометра», — об этом сообщает «Студия телевидения МИГ».

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