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Около трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ

Александр Панько
12.01.21 09:52
1604
Около трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ

Главное: По подсчетам журналистов, в действующей Верховной Раде около 70 народных депутатов регулярно действуют в интересах Игоря Коломойского и почти 100 — в интересах Рината Ахметова.

Детали: В Верховной Раде Украины IX созыва около 170 народных депутатов регулярно голосуют в интересах двух олигархов: Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Как сообщает Bihus.Info, таковы результаты анализа действий народных избранников.

Среди таких действий журналисты выделили:

— написание выгодных олигархам законопроектов;

— голосование за выгодные законопроекты;

— саботаж невыгодных голосований;

— подача поправок в законы;

— внесение представлений в Конституционный суд, иски в другие суды;

— заявления в правоохранительные органы;

— участие в парламентских следственных комиссиях, информационных кампаниях и т. д.

В итоге, по данным проекта, Коломойскому активно помогают депутаты из группы «За будущее», которую возглавляет Игорь Палица. В нее входят некоторые представители прошлых созывов, внефракционные и депутаты, исключенные из «Слуги народа». Также в «команду» Коломойского журналисты причислили депутатов от «Слуги народа», которые пришли в парламент из бизнес-структур олигарха, в частности телеканала «1+1».

Под контролем Ахметова, по данным журналистов, с начала работы нового созыва были всего 7 депутатов, которые попали в Раду через мажоритарные округа, но уже сейчас их число выросло почти до сотни — около 50 человек стабильно и еще столько же во время нужных олигарху голосований. Это якобы в основном происходит за счет «Слуг народа» (около 40 депутатов) и представителей фракции «Батькивщина».

В качестве примера они привели голосования за назначение бывшего топ-чиновника НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект об инвестнянях, представление в КСУ и др.

Отметим, что в расследовании не упоминается о лоббистах еще одного крупного украинского олигарха — Виктора Пинчука. В комментарии под видео журналистка Анна Калюжна объяснила, что это связано с тем, что он на сегодняшний день «не занимается лоббизмом уже существующего бизнеса».

В тему: По итогам 2019 года рейтинг самых богатых людей Украины, по версии журнала «Фокус», в очередной раз возглавил Ринат Ахметов, являющийся мощным игроком в отраслях металлургии, финансов, энергетики, агросектора и медиарынка. Его состояние составило $7,285 млрд. Вторым оказался Виктор Пинчук ($2,416млрд), третьим — Дмитрий Фирташ ($1,794 млрд).

При этом Игорь Коломойский стал лишь восьмым, уступив даже Петру Порошенко и семейству Герег.

Тэги: Верховная Рада Украины, народный депутат, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, лобби

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