Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года

Главное: В Сети опубликована подборка десяти лучших боксерских нокаутов 2020 года, составленная известной промоутерской компанией Top Rank.
Детали: Промоутерская компания Top Rank опубликовала список самых ярких нокаутов 2020 года. Как сообщает LB.ua, всего в этом топе оказались 10 поединков. Среди них — ни одного с участием украинских боксеров.
В частности, речь идет о боях:
Элейдер Альварес — Майкл Силс
Густаво Алан Пина — Серджио Альварес
Кингсли Ибех Вальдо — Сортес Акоста
Елвис Родригес — Денни Мюррей
Феликс Фердехо — Вилл Мадера
Элейдер Альварес — Джо Смит-молодший
Хессе Родригес — Джаниель Ривера
Луис Норамбуена — Браян Луа
Иван Баранчик — Хосе Сепеда
Жанибек Алимханули — Гонсало Кория
Видео всех нокаутов компания опубликовала на своем канале в YouTube.
В тему: В ноябре 2020 года популярный журнал The Ring составил десятку сильнейших боксеров супертяжелого веса. К сожалению, в ней не оказалось ни одного украинца.