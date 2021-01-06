Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года

Главное: В Сети опубликована подборка десяти лучших боксерских нокаутов 2020 года, составленная известной промоутерской компанией Top Rank.

Детали: Промоутерская компания Top Rank опубликовала список самых ярких нокаутов 2020 года. Как сообщает LB.ua, всего в этом топе оказались 10 поединков. Среди них — ни одного с участием украинских боксеров.

В частности, речь идет о боях:

Элейдер Альварес — Майкл Силс

Густаво Алан Пина — Серджио Альварес

Кингсли Ибех Вальдо — Сортес Акоста

Елвис Родригес — Денни Мюррей

Феликс Фердехо — Вилл Мадера

Элейдер Альварес — Джо Смит-молодший

Хессе Родригес — Джаниель Ривера

Луис Норамбуена — Браян Луа

Иван Баранчик — Хосе Сепеда

Жанибек Алимханули — Гонсало Кория

Видео всех нокаутов компания опубликовала на своем канале в YouTube.

В тему: В ноябре 2020 года популярный журнал The Ring составил десятку сильнейших боксеров супертяжелого веса. К сожалению, в ней не оказалось ни одного украинца.