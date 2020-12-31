«Праздник к нам приходит»: опубликован первый тизер культовой игры из Украины

Главное: Создатели культовой игры S.T.A.L.K.E.R. о жизни в Чернобыльской зоне опубликовали первый тизер второй части игры.

Детали: В сети появился первый тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован на канале IGN В YouTube. По словам разработчиков, тизер представляет, «как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности». Как сообщает Lenta.ru, утверждается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году и будет доступен на ПК и Xbox.

Накануне сервис цифровой дистрибуции Steam подвел итоги 2020 года. Компания перечислила главные игры года на ПК в различных номинациях без указания призовых позиций. В числе лучших и самых скачиваемых тайтлов оказались DOOM Eternal, Dota 2, PUBG, Fall Guys: Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Among Us и другие релизы. Самыми популярными играми, в которых было замечено более 200 тысяч геймеров в моменте, в числе прочих были названы Terraria, Monster Hunter: World, Destiny 2.

В тему: В ночь на 16 мая 2018 года разработчики культовой игры S.T.A.L.K.E.R. о жизни в Чернобыльской зоне объявили о работе над второй частью знаменитого шутера.

Справка: S.T.A.L.K.E.R. — компьютерная игра, разработанная украинской компанией GSC Game World в нулевых годах XXI ст. на основе повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», фильма Андрея Тарковского «Сталкер» и текстурами из реальной Чернобыльской зоны. Представляет из себя смесь шутера от первого лица с элементами ролевой игры, adventure и survival horror.

Завоевала популярность во всем мире, так что англоязычные пользователи даже придумали собственную расшифровку ее названия: «Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers» (сборщики, нарушители, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи, грабители).

Всего с 2006 по 2009 гг было выпущено две игры для мобильных телефонов и трилогия для персонального компьютера, включая сиквел и приквел. Кроме того, игра обросла огромным количеством модов и, по сути, обрела собственную вселенную.