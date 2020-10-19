Популярный украинский курорт внезапно замело снегом

Главное: Сегодня, 19 октября, на популярном украинском горнолыжном курорте Драгобрат пошел снег. За ночь выпало 5-6 сантиметров.

Детали: Популярный горнолыжный курорт Драгобрат, который находится в Карпатах выше Буковели, утром в понедельник, 19 октября, внезапно засыпало снегом. Фото и видео выложил на своей странице в Facebook Василий Молдавчук.

По его словам, за ночь выпало 5-6 см снега.

«Вот такое утро понедельника. Видим, как снежок продолжает падать, сколько его нападало за ночь... Небольшой ветер сегодня, но вы посмотрите, какой снегопад, настоящий зимний снегопад», — рассказал Молдавчук.

Драгобрат — самый высокий горнолыжный курорт в Карпатах на территории Закарпатской области, расположен на абсолютных высотах 1300-1700 м над уровнем моря.

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