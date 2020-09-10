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Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры

Агата Кловская
10.09.20 01:11
218
Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры

Главное: Самая большая цифровая камера в мире сделала первые снимки. Их уже показали ученые.

Детали: Эксперты из Национальной ускорительной лаборатории SLAC министерства энергетики США показали снимки, которые были сделаны самой большой в мире цифровой камерой. Следующим летом ее планируют установить на обзорный телескоп строящейся в Чили обсерватории имени Веры Рубин.

Отмечается, что были получены первые тестовые изображения с разрешением 3200 мегапикселей.

Ученые отмечают: «Эти снимки настолько велики, что для отображения их в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K».

Уточняется, например, что полученное разрешение позволяет увидеть мяч для гольфа с расстояния двадцать пять километров.

В отчете говорится: «Разработанная в SLAC камера, сборка которой была завершена в январе этого года, поднимет детальность астрофизических наблюдений на беспрецедентный уровень. После установки в обсерватории камера будет снимать панорамные изображения всего южного полушария неба в течение десяти лет».

Исследователи надеются: «Полученные данные лягут в основу крупнейшего астрономического каталога всех времен Legacy Survey of Space and Time, который, как планируется, будет включать около двадцати миллиардов галактик».

Ученые поведали: «Завершение работы над фокальной плоскостью камеры LSST и ее успешные испытания – это огромная победа команды инженеров, которая позволит обсерватории Веры Рубин получать астрономические данные нового поколения. Фокальная плоскость камеры похожа на матрицу обычной цифровой камеры, но намого сложнее: с помощью датчиков она улавливает свет, излучаемый или отраженный объектом, и преобразует его в электрические сигналы, которые используются для создания цифрового изображения».

Также они отметили: «Всего поверхность камеры содержит 189 отдельных ПЗС-устройств, каждый из которых обеспечивает разрешение 16 мегапикселей –  примерно столько же, сколько сенсоры изображений современных цифровых камер. Наборы из девяти ПЗС-матриц и их вспомогательной электроники собраны в квадратные блоки, названные плотами, которые, в свою очередь, собраны на сетке, удерживающей их вместе. Камера не только содержит колоссальные 3,2 миллиарда пикселей, но и сами эти пиксели очень малы – около десяти микрон в ширину. При этом сама фокальная плоскость чрезвычайно ровная – отклонение от плоской поверхности не превышает одной десятой толщины человеческого волоса, что дает возможность делать четкие изображения с очень высоким разрешением».

Эксперты резюмируют: «Телескоп спроектирован таким образом, что датчики изображения смогут обнаруживать объекты в сто миллионов раз тусклее, чем те, которые видны невооруженным глазом. Такая чувствительность позволит увидеть свечу за несколько тысяч километров».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что обнаружен самый большой кратер в нашей Солнечной системе.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, телескоп

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