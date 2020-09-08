На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе

Главное: 18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика, двигаясь на красный свет, сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе и обматерил тех, кто спросил его о скорости движения.

Детали: 5 сентября 11-летний житель Кривого Рога переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль 18-летнего сына кандидата в городские головы Кривого Рога от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на очевидцев, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и значительно превышал разрешенную скорость движения.

В результате ДТП пострадавший получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка зафиксирован перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

На видео с места происшествия одна из свидетельниц случившегося рассказала, что нарушитель «сразу же снял номера» и отдал их «какому-то БМВ».

На записи также есть и небольшой фрагмент с участием самого Марка Шевчика, где ему задают вопрос о скорости движения его автомобиля. В ответ он матерно заявляет о нежелании общаться: «Слушайте, вы что, прикалываетесь с меня, бл#дь? Отойдите от меня, я говорю. Я не хочу с вами общаться».