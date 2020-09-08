Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов

Главное: Президент США Дональд Трамп наехал на черных протестующих. Он отреагировал на скандальное видео.

Детали: Президент США Дональд Трамп у себя в «Твиттере» жестко раскритиковал активистов Black Lives Matter. Он прокомментировал скандальное видео из Питтсбурга, на котором чернокожие пристают к пожилым людям в ресторане, обещая убить их.

Американский лидер написал: «Эти анархисты, а не протестующие! Это избиратели Джо Байдена, но он не имеет контроля и не имеет, что сказать по этому поводу. Просто отвратительно. Никогда не видел ничего подобного! Бандиты!».

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В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что эксперты считают, что Байден разобьет Трампа на ближайших дебатах.