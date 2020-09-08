Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве

8 сентября Армянская Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы от Анны, для армян Киева сегодня еще и храмовый день — отмечается храмовый праздник церкви Рождества Богородицы, которая существовала ранее на Подоле. Как сообщил AnalitikaUA.net глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян в честь праздника пройдет вечернее богослужение.

Как отметил религиовед Руслан Халиков, Рождество Пресвятой Богородицы — один из главнейших христианских праздников, первый в церковном годовом цикле, который начинается с сентября. «Памятные даты, связанные с Богородицей, имели исторически большое значение в Украине, достаточно сказать, что из пяти украинских монастырей, имеющих статус лавры, четыре посвящены Пресвятой Богородице (три православных и один греко-католический). Дева Мария считается одной из небесных покровителей Киева, так же, как и Константинополя в византийские времена. Особое почитание Богородицы призвано подчеркнуть византийское наследие Киева и Украины».

Согласно данным ученых, со времени компактного проживания армян в Киеве (XIII-XIV вв.), церковь находилась на Подоле, на современной улице Покровской.

Как подчеркивает глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян, история армянской церкви Рождества Богородицы в Киеве, требует переосмысления и новаторских исследований.

Издание отмечает, что несмотря на то что церковь не сохранилась, армяне Киева отмечают храмовый день. Сегодня в столице Украины есть две действующие часовни, а также по инициативе Вилена Шатворяна строится крупнейший в Восточной Европе армянский собор.

Напомним, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, для нас важен каждый историко-культурный объект. «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».