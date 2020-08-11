Оставшись без лидера, белорусские рабочие массово начинают бастовать

Главное: Работники белорусских заводов один за другим объявляют о начале бессрочных забастовок в знак протеста с результатами президентских выборов в стране. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская призвала протестующих разойтись по домам. При этом ее сторонники считают, что на нее оказывалось сильное давление.

Детали: Часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ) объявила о бессрочном протесте против результатов президентских выборов в республике. Как сообщает канал NEXTA Live в Telegram, директор предприятия попытался угрожать собравшимся невыплатой заработной платы.

Однако люди не испугались и «не перестают подходить».

Среди их требований — прекращение насилия против граждан, освобождение задержанных и возобновление работы интернета.

По данным канала, полностью прекратил работу Жабинский сахарный завод. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований.

К забастовке на данный момент также якобы готовятся на БелАЗе, в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, Белэнергосетьпроекте, Гродно Азоте.

В свою очередь, кандидат в президенты Беларуси, главная оппонентка Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская поблагодарила белорусов за участие в выборах главы государства и призвала их разойтись по домам. «Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — цитирует ее канал BELTA в Telegram.

Отметим, что перед этим она обратилась к своим сторонникам в YouTube и намекнула, что ее вынудили покинуть страну под угрозой детям. «Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — заявила она.

И добавила: «Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову, в Литву оппозиционерку вывезли представители белорусских властей. Таким образом, удалось освободить начальника штаба политика Марию Мороз, задержанную накануне выборов. При этом в «заложниках продолжает находиться часть команды». «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива», — заключила Ковалькова.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.