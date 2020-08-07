Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание

Главное: Есть пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о злокачественности родимых пятен на теле. Все их перечислил известный врач Евгений Комаровский.

Детали: Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок на теле человека. По его словам, людям необходимо контролировать родинки, особенно если они большие или появились недавно.

В своем канале на YouTube он перечислил пять возможных симптомов, которые могут указывать на то, что человеку стоит показать их врачу. Первый симптом — несимметричность. «Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору», — объяснил Комаровский.

Во-вторых, края родинки должны быть ровными. Третьим симптомом, по его словам, может быть неоднородность цвета родинки.

Он также посоветовал обращать особое внимание на родинки, диаметр которых превышает шесть миллиметров. «Наконец, последний пункт — динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача», — заключил Комаровский.

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