В Киеве дебошир устроил погром на въезде на Труханов остров

Главное: В Киеве агрессивный мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров.

Детали: 1 августа на пункте въезда на Труханов остров в Киеве произошел неприятный инцидент. Там агрессивный мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы пропуска.

Как сообщил в своем Facebook мэр Виталий Кличко, были сломаны стрела и гидравлическая станция шлагбаума, светофор, 2 камеры, контроллер болларда и другие технические средства. Общий объем материальных убытков в результате повреждения коммунального имущества оценен в почти 300 тыс. гривен.

«Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда», — написал мэр, опубликовав кадры акта вандализма, зафиксированные камерой видеонаблюдения.

Он разъяснил, что сегодня на Труханов остров могут заезжать только сотрудники спортивных баз, которые там расположены, спортсмены, и коммунальные службы, а для автомобилей киевлян, которые приезжают на остров отдыхать, обустроена парковка.

В тему: 10 июня 2019 года возле пешеходно-велосипедного моста, который соединяет центральную часть города с пляжной зоной Труханового осторова, был обнаружен труп мужчины.