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На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку

Александр Панько
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На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку

Главное: 20-летний житель села на Львовщине закатал котенка в трехлитровую банку и выложил видео на своей странице в Instagram. Там его заметили правоохранители. Теперь парню угрожает до 3 лет лишения свободы, несмотря на то, что с котенком все в порядке.

Детали: Житель Прикарпатья поместил живого котенка в стеклянную банку и закрутил крышкой для консервации. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, соответствующее видео 20-летний парень разместил на своей странице в Instagram.

Сотрудники Сокальского отделения полиции установили личность мужчины и осмотрели котенка. Он оказался живым и невредимым, однако в отношении подозреваемого было открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Теперь ему угрожает до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.

Отметим, что автор ролика уже удалил его со своей страницы, однако оно осталось на канале «Новости Мир» в YouTube.

Как сообщает ZAXID.NET, впоследствии он также записал видео, в котором показал живого и невредимого котенка, однако на данный момент удалил и его.

Как рассказал изданию начальник сектора уголовной полиции Сокальского района Иван Шеремета в банке, куда был помещен котенок, были проделаны отверстия, чтобы тот не задохнулся.

Житель села на Прикарпатье Юрий С. с котенком и полицейским

В тему: В июне 2012 года обвиняемый в издевательстве и убийстве более 100 собак 19-летний киевлянин Алексей Ведула был осужден к четырем годам лишения свободы.

7 марта 2019 года Одесский суд приговорил живодера, который издевался над котятами на глазах у маленького ребенка, к 7,5 годам лишения свободы.

Тэги: банка, Львовская область, кот, криминал, консервация, Национальная полиция Украины, курьезы, новости Украины

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