Появилось видео мощного лесного пожара в Греции

Главное: В Греции вспыхнул сильнейший лесной пожар. Проходит эвакуация людей.
Детали: В греческой Коринфе вспыхнул сильный лесной пожар. Сейчас проходит спасательная эвакуация – людей, живущих в ближайших поселках, вывозят из зоны бедствия.
Также эвакуировали учащихся школы-интерната для детей с инвалидностью.
Местные власти говорят, что огонь вспыхнул в лесах на территории муниципалитета Кехрис.
На данный момент уже существует несколько очагов распространения пожара.
Увы, борьбу с ним осложняет сильный ветер, который часто меняет направление.
Со стихией ведут борьбу вертолеты, самолеты и более ста пожарных машин.
В тему: 26 июня 2019 года сообщалось, что греческий парламент не принял отделение Православной Церкви от государства.