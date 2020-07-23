Появилось видео мощного лесного пожара в Греции

Главное: В Греции вспыхнул сильнейший лесной пожар. Проходит эвакуация людей.

Детали: В греческой Коринфе вспыхнул сильный лесной пожар. Сейчас проходит спасательная эвакуация – людей, живущих в ближайших поселках, вывозят из зоны бедствия.

Также эвакуировали учащихся школы-интерната для детей с инвалидностью.

Местные власти говорят, что огонь вспыхнул в лесах на территории муниципалитета Кехрис.

На данный момент уже существует несколько очагов распространения пожара.

Увы, борьбу с ним осложняет сильный ветер, который часто меняет направление.

Со стихией ведут борьбу вертолеты, самолеты и более ста пожарных машин.

В тему: 26 июня 2019 года сообщалось, что греческий парламент не принял отделение Православной Церкви от государства.