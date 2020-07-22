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В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины

Александр Панько
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В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины

Главное: Сегодня в центре Киева на улице Большой Васильковской взорвался автомобиль. В результате инцидента сгорели две машины.

Детали: Сегодня, 22 июля, во второй половине дня в центре Киева взорвался и загорелся автомобиль. Об этом сообщил очевидец Александр Демченко в Facebook.

«Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль», — сообщил очевидец.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии «Украинской правде» сказал следующее: «Есть сообщение, что загорелся автомобиль BMW Х5 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе. У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители сейчас изымают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. Во время происшествия никто не пострадал».

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, в результате пожара сгорели два автомобиля.

По словам пресс-офицера Александра Макушенко, звонок о возгорании двух авто на улице Большой Васильковской, 114 поступил в 14:49, в 14:59 спасатели локализовали пожар, а в 15:01 — ликвидировали.

На месте работало 10 пожарных и 2 единицы техники.

В тему: В ночь на 1 июля 2019 года в Киеве произошло ЧП. На улице Василия Липковского, 31 взорвался автомобиль Lexus GS 300.

Тэги: автомобиль, Киев, общество, взрыв, происшествие

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