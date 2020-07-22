На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка

Главное: На базе отдыха в Хотомле (Харьковская область) дебошир избил отдыхающих. Также он грозился задушить годовалого ребенка.

Детали: В Харьковской области на одной из баз отдыха в Хотомле неадекватный мужчина устроил дебош, требуя выпивки. Соответствующее видео появилось в одном из харьковских телеграмм-каналов.

Для усиления своих требований он избил нескольких женщин, отдыхавшим по соседству, угрожая задушить их годовалого ребенка.

После прибытия на место происшествия патрульных, дебошир ударил полицейского и в нецензурной форме угрожал его коллегам.

В тему: В конце июня нынешнего года в Барвенковском районе Харьковской области 53-летний нетрезвый мужчина открыл огонь по компании отдыхающих. В результате инцидента один человек погиб, еще один ‒ получил ранение. Стрелка задержали подоспевшие копы.