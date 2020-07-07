В Одессе задержали членов этнической банды

Главное: СБУ задержала в Одессе членов этнической банды. Всего повязали четырех человек.

Детали: В Одессе силами сотрудников СБУ задержали четырех членов этнической банды. Об этом пишут местные СМИ.

Бандитов взяли на Ярмарочной площади города.

Сотрудники спецслужбы говорят, что это трое мужчин и женщина, они передвигались по Одессе на автомобиле Audi с молдавскими номерами.

Как говорят очевидцы, два микроавтобуса СБУ взяли машину после погони.

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