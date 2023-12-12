Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя

Утром 12 декабря абоненты одного из крупнейших мобильных операторов на украинском рынке — компании Kyivstar, обнаружили, что у них не работает ни мобильная связь , ни интернет. Вскоре в компании объяснили сложившуюся ситуацию «сбоем в сети». Но, учитывая продолжительность проблем (услуги Kyivstar не были доступны на протяжении многих часов), в СМИ почти сразу появилась версия о хакерской атаке.

В итоге, около часу дня, в компании подтвердили это предположение.

«Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, ставшей причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет», — сказано в сообщении пресс-службы.

И хотя примерно в то же время министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что связь Kyivstar может быть восстановлена через несколько часов, по состоянию на 18:00 она всё ещё «лежит» по всей территории Украины, а в эфире телемарафона эксперты уже начали рассказывать о том, что «сроки её восстановления спрогнозировать невозможно».

Но Kyivstar был не единственной компанией, которая 12 декабря подверглась хакерской атаке. Около 13:00 о массированной DDoS-атаке на Монобанк сообщил его совладелец Олег Гороховский. Примерно через час он заявил, что ее удалось отбить.

Также около полудня пользователи по всей стране стали жаловаться на некорректную работу приложения и сайта другого крупного оператора мобильной связи — компании Vodafone. Правда, так как там, на момент написания этого текста, не делали никаких заявлений о хакерской атаке, не исключено, что некорректная работа ресурсов была вызвана большим количеством абонентов, желавших в рамках системы национального роуминга переключиться с Kyivstar на Vodafone.

В Киевской, Сумской и Черкасской областях местные власти заявили о том, что из-за сбоя в работе сотового оператора перестала функционировать система оповещения о воздушной тревоге. Задачи оповещения населения возложили на патрульную полицию и другие экстренные службы.

Как заявил гендиректор Kyivstar Александр Комаров, целью хакерской атаки была инфраструктура компании, которая подверглась частичному разрушению, а потому сроки восстановления связи предсказать невозможно.

Говоря о причинах случившегося, следует рассмотреть две основные версии.

Первая из них — российский след, что вполне закономерно в условиях войны. Если принять её за основу, можно предположить две основные цели атаки. Освежая в памяти несколько дней, предшествовавших 24 февраля 2022 года, мы без труда вспомним, что они характеризовались мощными и массированными хакерскими атаками на сайты украинских госучреждений и крупных частных компаний. Также в тот период владельцам украинских торговых центров и иных объектов инфраструктуры постоянно поступали ложные сообщения о минировании.

Делалось это для того, чтобы перегрузить госаппарат и силовые структуры Украины в преддверии российского стратегического наступления на Киев и распространить в обществе панические настроения. Помня об этом опыте, можно предположить, что в случае начала российской стороной нового стратегического наступления с решительными целями она захочет повторить нечто подобное. Системная атака на украинских операторов мобильной связи с точки зрения российского командования могла бы для этого подойти.

Впрочем, пока произошедшей атаке недостаёт именно системности. 2 или 3 коммерческих компании, работа одной из которых полностью парализована, — явно не тот масштаб, который мог бы погрузить украинское общество в панику и хаос. Да, и к стратегическим наступлениям российская сторона, судя по всему, пока лишь готовится, а не собирается осуществить их со дня на день.