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Дайджест > FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых

FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых

Агата Кловская
10.10.23 19:35
82
FBOT: загадочные вспышки во Вселенной озадачили ученых
Астрономы обнаружили загадочную вспышку в межгалактической бездне. Так называемые яркие быстрые голубые оптические переходы (Luminous Fast Blue Optical Transients, или FBOTы) — одна из неразгаданных тайн Вселенной, и недавно эта тайна сделалась ещё более загадочной.
 
FBOTы во многом похожи на вспышки сверхновых, однако есть у них несколько отличий.
 
Во-первых, они обычно примерно в 100 раз ярче самых ярких сверхновых, во-вторых, они происходят очень быстро, стремительно наращивая яркость и столь же стремительно угасая: если сверхновая может светить месяцами, то FBOTы обычно угасают за несколько часов.
 
До сих пор учёные полагали, что эти вспышки как-то связаны с жизнедеятельностью сверхмассивных чёрных дыр в ядрах галактик: например, нечто похожее могло бы происходить в случае, когда такая чёрная дыра поглощает неосторожно приблизившуюся к ней звезду. Однако зафиксированная 10 апреля 2023 года вспышка, получившая кодовое название AT2023fhn произошла по крайней мере в 15 тысячах световых лет от ближайшей галактики — в космической бездне где, согласно современным представлениям, не должно быть практически ничего интересного.
 
Возможно, подобные вспышки могут происходить в результате слияния нейтронных звёзд-странников, ранее выброшенных за пределы своих галактик по тем или иным причинам. Нейтронные звёзды — вообще достаточно редкое космическое явление (одна нейтронная звезда приходится примерно на 2000 обычных), звёзды-странники — также не самые распространённые обитатели Вселенной, ведь большинство звёзд всё-таки наблюдаются внутри своих галактик. А уж ситуация, когда звёздами-странниками оказались сразу две нейтронные звезды, представляется и вовсе уникальной. Впрочем, и яркие голубые переходы — тоже не слишком распространённое явление: с 2018 года, когда подобная вспышка была обнаружена впервые, мы наблюдали лишь 7 таких вспышек.
 
Как бы там ни было, пока что яркие быстрые голубые оптические переходы остаются неразгаданной тайной Вселенной.
 
По материалам соцсетей

Тэги: наука, астрономия, физика

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