Ученые назвали землетрясение в Турции «крайне необычным явлением»

Профессор-геофизик Пол Мартин Май назвал землетрясения в Турции «крайне необычным явлением», пишет Anadolu. Второе землетрясение не было афтершоком первого, потому что их эпицентры разделяли сто километров. Ученый также отметил, что пострадавшему региону еще предстоит столкнуться с последствиями бедствия.

Профессор геологии и инженерии Научно-технологического университета имени короля Абдаллы Пол Мартин Май отметил, что два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой 7,7 и 7,6 балла являются «крайне необычным явлением».

Профессор геологии и инженерии Научно-технологического университета имени короля Абдаллы Пол Мартин Май (Paul Martin Mai) побеседовал с корреспондентом Anadolu о землетрясениях, эпицентр которых пришелся на районы Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш.



Май подчеркнул, что второе землетрясение не было афтершоком первого, а было другим сильным землетрясением магнитудой 7,6 балла. По словам ученого, тот факт, что через несколько часов после первого происшествия в том же районе случилось еще одно крупное землетрясение, представляет собой «крайне необычное явление» с научной точки зрения. Такие землетрясения называются «двойными».

Профессор отметил, что землетрясение активировало линию разлома и привело в действие геологическую структуру, что стало трагическим стечением обстоятельств.

«Эпицентр второго землетрясения находился в ста километрах от первого. Это значит, что второе землетрясение не являлось афтершоком первого. Каждое землетрясение имело свои афтершоки», — пояснил Май, добавив, что регион сотрясали сотни подземных толчков.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что афтершоки создают угрозу для поисково-спасательных бригад, медицинских работников, сил безопасности и граждан. «На данный момент пострадавший регион будет продолжать бороться с афтершоками», — предупредил ученый.



«Турции, как и Японии, необходимо принять тот факт, что землетрясения случаются, причем часто»

Японский сеймолог Мориваки Йошинори (Moriwaki Yoşinori) рассказал, что около 32 лет проживает в Турции и землетрясение в Кахраманмараше стало сильнейшим в истории страны после Эрзинджанского землетрясения 1939 года.



Йошинори отметил, что линии разломов на территории Турции пришли в движение. «Это началось с Силиври три года назад. За это время произошло много землетрясений в Элязыге, Бингёле, Мугле, Манисе, Измире. В Турции находится шесть литосферных плит, и эти плиты пришли в движение», — сказал эксперт.

Касаясь мер, принимаемых после крупных землетрясений в Японии, сейсмолог подчеркнул: «Нам нужно серьезнее относиться к землетрясениям и быть подготовленными к ним. Турции, как и Японии, необходимо принять тот факт, что землетрясения случаются, причем часто».

Подчеркнув необходимость мер на случай возможного землетрясения в частности в регионе Мраморного моря, эксперт добавил: «Нужно проводить городскую трансформацию, однако это потребует много времени. В таком случае необходима система укрепления зданий».

По материалам иностранных СМИ