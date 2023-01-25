Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы

С началом 2023 года в сети вновь начала набирать обороты информация о массовых раздачах повесток и «охоте» за военнообязанными. Дополнительный всплеск активности эта тема получила сразу же после обсуждения обновленного порядка воинского учета. Ситуацию прокомментировал Валерий Ефремов, адвокат ЮК «A.S.A. GROUP»:

В Украине уже 11 месяцев продолжается война. Всеобщая мобилизация, которая была объявлена в связи с полномасштабным вторжением РФ, не прекращалась в течение всего этого времени, а повестки приходили военнообязанным, начиная с марта 2022-го. Конечно, время от времени полиция вместе с ТЦК и СП делали определенные действия и занимались оповещением граждан в общественных местах, однако это были скорее единичные случаи.

То, что сегодня разносится в соцсетях, больше похоже на очередную вражескую информационно-психологическую операцию (ИПСО). Ведь первыми, как бывает в таких случаях, «забили тревогу» пророссийские телеграм-каналы, которые, среди прочего, начали «сообщать» о раздаче повесток в Киеве на метро «Чайка» или на «метро Троещина». Жители столицы и мечтать не могли о столь скором развитии метро...

Далее в сеть попало несколько видео, в том числе с работницами Управляющей компании Днепровского района и мужчинами в военной форме с опознавательными знаками ОК «Восток», которые что-то вставляли в двери одной из квартир. Здесь стоит заметить, что обстоятельства, при которых были сняты видео, доподлинно неизвестны, а контекст публикаций формировался лицами, их публиковали, не приводя никаких фактов...

Сейчас стоит заметить, что в связи с изменением в подходах к воинскому учету, повестки не по месту жительства (прописки) теперь являются законными. Возможно, именно с этим фактом связано повышение активности ТЦК и СП. Кроме того, недавно президент сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий. Но отмечу, что в целом, порядок и основания вручения повесток не менялись.

Итак, кто имеет право вручать повестки?

Перечень не очень большой:

— непосредственно должностные лица ТЦК и СП;

— представители органа местного самоуправления;

— руководитель или уполномоченное лицо на предприятии, в учреждении, организации, где работает военнообязанный;

— уполномоченные лица в учебном заведении, где военнообязанный учится;

— сотрудники управляющих многоквартирных домов (ОСМД или управляющих компаний).

Где могут вручить повестку?

Законодательством не определены порядок и места, в которых можно или нельзя вручать повестку. Фактически, повестки могут вручать лично в руки в любом месте: на улице, в метро, в торговом центре, на блокпосту, на рабочем месте и, безусловно, по месту жительства.

На что стоит обратить внимание, если вам пытаются вручить повестку?

Прежде всего, надо четко понимать, что сейчас мы имеем единую форму повестки, утвержденную постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2022 года № 1487 (Приложение 11). Правомерность вручения повесток, не соответствующих утвержденной форме, под большим вопросом. Здесь стоит понимать, что речь идет исключительно о содержании повестки, а не о ее полиграфическом оформлении (например, на 1 листе формата А4 может быть 2 и более повесток, или расписка может быть размещена слева/справа, а не снизу).



Во-вторых, стоит попросить лицо, которое пытается вручить повестку, назваться и предоставить для ознакомления служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его личность и полномочия. Это нужно для того, чтобы убедиться, что это не розыгрыш, а законные действия уполномоченных лиц.

Исходя из предоставленного для ознакомления документа, оцените законность действий лица относительно вручения вам повестки. Стоит помнить, что повестка может вручаться только уполномоченным на такие действия лицом, к которым, например, представители ТРО или полиции не относятся.

В-третьих, повестка должна быть вручена лично военнообязанному и он должен поставить подпись о ее получении. То есть повестки, оставленные в дверях квартиры, или брошенные в почтовый ящик, не считаются врученными должным образом, а потому не могут быть основанием для привлечения военнообязанного к ответственности, или основанием для наступления каких-либо негативных последствий.

Кстати, этот вопрос уже подтвержден судебной практикой, которая сформировалась еще до начала полномасштабного вторжения. В частности в постановлении Кассационного уголовного суда от 14.12.2021 года по делу № 761/8429/16-к и в постановлении Верховного суда от 28.01.2020 года по делу № 759/5435/16-к.

Сюда же относится и «приглашение» военнообязанных в ТЦК и СП по телефону, с использованием мессенджеров и/или социальных сетей.

Такие действия должностных лиц ТЦК и СП не отвечают требованиям законодательства, являются нарушением установленного порядка вручения повесток, а потому не возлагают на военнообязанных обязанности явиться в ТЦК и СП. Соответственно, никто не может быть привлечен к ответственности за такую неявку.

Также в последнее время в информационном пространстве появилось много информации о потенциальной возможности рассылки повесток через «Дию». Несомненно, такая техническая возможность существует. Но то, что государство пойдет на это, по моему мнению, маловероятно.

Дело в том, что «Дия», прежде всего, информационно-справочная система с возможностью дистанционного предоставления услуг. Это инструмент помощи гражданам и упрощения коммуникаций с государством, а никак не инструмент для принуждения. Минцифры прекрасно понимает, что запуск услуги вроде «Еповестка», во-первых, мгновенно исчерпает кредит доверия украинцев к «Дии» и правительства в целом, а, во-вторых, не будет эффективной. Украина — не Россия, всех украинцев нельзя заставить в обязательном порядке установить «Дию»...

Также напомню, что в случае нарушения порядка воинского учета граждане Украины подлежат административной ответственности, предусмотренной ст. 210 КУоАП, в виде штрафа в размере от 510 до 850 грн (в мирное время) или от 850 до 1700 грн (во время действия военного положения или в особый период, в случае повторного нарушения). Тем не менее, рекомендую также уведомлять лицо, которое пытается вручить вам повестку, о его противоправных действиях, если таковые действительно имеют место. Речь, например, о вручении повестки неуполномоченным лицом, неверное указание данных военнообязанного, вручение повестки близким родственникам, несоответствие повестки утвержденной форме и тому подобное. Сюда можно отнести и оформление повестки «на месте» — на блокпосте в месте, которое вы проезжает транзитом.

В таком случае стоит написать расписку с замечаниями. Также желательно сфотографировать ее на камеру телефона как доказательство неправомерных действий. В дальнейшем это можно использовать для защиты. Но не забывайте о запрете видеосъемки военных объектов, блокпостов и военнослужащих. Такие действия на сегодня вне закона.

По материалам украинских СМИ