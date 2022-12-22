Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы

В декабре 2022 года украинские скауты, пародируя христианские традиции, передали свечу под названием «Свет Мира» Владимиру Зеленскому. Интересно, а президент Украины в курсе, что скаутское движение изначально строилось как полумасонские-полуреволюционные ячейки/братства, из которых потом вырастали полулегальные или совершенно нелегальные политические партии и движения?

А началось все с того, что на рубеже XIX- XX веков отставной английский офицер Роберт Бейден-Пауэл (член масонской ложи шотландского ритуала) придумал новую игру и увлек ею молодежь Англии. Его книга «Scouting for boys» и по сей день считается «библией» скаутинга.

Из туманного Альбиона скаутское движение быстро распространилось в Европе и в мире. Игра была интересной, увлекательной и с умыслом: с детства воспитывать подрастающее поколение «в правильном направлении». Так ими легче манипулировать потом.

Со скаутинга начинается идеологическое взращивание будущих элит. Президенты и банкиры западного мира, прошедшие в детстве скаутские лагеря, с готовностью помогают этому движению, повинуясь заповеди «Скаут однажды — скаут навсегда».

А еще у бойскаутов долгая история плодотворных взаимоотношений со спецслужбами. В 1971 году в Филадельфии всплыла история о том, что ФБР поощряло использование скаутов в качестве информантов: дети сообщали агентам обо всём подозрительном, что замечали в своих районах. По подсчётам 2007 года, 85% всех агентов ФБР — бывшие бойскауты.

И еще момент. Известный украинский масон и политический деятель Павел Скоропадский в свое время тоже покровительствовал скаутам (пластунам), при нем они развернули в городах весьма бурную деятельность. Правда, кончил, Скоропадский печально...