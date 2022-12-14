ЕС активно навязывает Польше ЛГБТ-идеологию

Чтобы дисциплинировать Варшаву и навязать ей собственные идеологические установки, Брюссель не прекращает давление на Польшу. Среди мер воздействия — блокировка средств из фондов ЕС, пишет wPolityce. Повод известен — ЕС не доволен отношением Польши к ЛГБТ.



Эта игра не закончится никогда. У Европейского союза для Польши всегда будут какие-то деньги, и мы всегда будем ждать их получения в роли просителя. Блокирование средств станет постоянным инструментом Брюсселя для дисциплинирования Польши, для навязывания ей — вне каких-либо договоров — своих идеологических установок вплоть до полного лишения суверенитета и подчинения в рамках какого-нибудь федерального образования.

Еще одним поводом для блокирования причитающихся Польше средств станет вопрос о ЛГБТ-идеологии. Еврокомиссия готовит законопроект, будто бы направленный на защиту прав детей из «однополых семей» в «трансграничных ситуациях». Максимально упрощая: если в Германии или Франции у какого-то ребенка две мамочки или два папаши, то Польша должна это учитывать. Якобы в интересах ребенка.

Я нисколько не сомневаюсь, что следующий этап внедрения идеологии ЛГБТ будет касаться уже не трансграничных ситуаций, а внутренних, польских дел. Европейская комиссия захочет заставить нас применять те же законы, что и в Германии, и признать, что ребенок, родившийся и выросший в Польше, имеющий польское гражданство, может иметь двух пап. Все это будет оправдываться интересами детей, хотя в действительности еврократам на них наплевать. Ребенок — это маленькое существо, и чтобы им владеть, нужно иметь соответствующие документы — вот что, с точки зрения Евросоюза, значат «интересы ребенка».

" ... все, что связано с гомосексуализмом и привилегиями для гомосексуальных групп, является священным для нынешней европейской элиты«, — говорит он в интервью порталу wPolityce.pl депутат Европарламента Рышард Легутко (Ryszard Legutko).

Если совсем коротко, то ситуация выглядит так: когда пара геев купит яйцеклетку, закажет услугу оплодотворения, а затем родов — для этого сдаются в аренду матки суррогатных женщин — эта пара сможет вписать в документы ребенка что захочет, в любой конфигурации. Что Богдан является матерью, или что у ребенка две матери — Богдан и Тадеуш, могут быть любые варианты. Без надлежащих бумаг иметь ребенка и распоряжаться им сложно, поэтому ЕС хочет облегчить жизнь таких «владельцев».

Брюссель также хочет навязать Польше новые правила, соответствующие идеологии ЛГБТ- вопреки законодательству, с нарушением положений Хартии основных прав Европейского союза, которая оставляет правовые вопросы, касающиеся семьи, оставляет странам-членам ЕС.

«Право на брак и право на создание семьи гарантируются в соответствии с национальными законами, регулирующими осуществление этих прав», — гласит статья 9 Устава.



То есть страны-члены ЕС сами определяют, что является семьей, а что нет, и, как отмечает профессор Легутко, «национальное законодательство регулирует, что является супружеским союзом, а что нет».

Чтобы обойти эти нормы и обмануть, ЕС будет утверждать, что власти Польши, не разрешая однополые браки, нарушают именно польское законодательство, Польскую конституцию.

Речь идет о статье 18.

«Брак как союз мужчины и женщины, семья, материнство и родительство находятся под защитой и опекой Республики Польша».

До сих пор считалось очевидным, что в этой норме речь идет, в частности, о том, что брак — это союз женщины и мужчины. Европейская комиссия вместе с польскими юристами, политиками и ЛГБТ-активистами с помощью лжи, манипуляций, мошеннических примеров будет доказывать, что статья 18 не исключает однополые браки, но при этом государство их не защищает. Они будут лгать прямо в глаза, что именно об этом говорится в Конституции, хотя все будут знать, что это обман, и если применять эти юридические трюки нанятых крючкотворов, то можно доказать, что в таком случае брак — это любой союз, например, какой-нибудь треугольничек или восхитительный шестиугольничек четырех господ и двух дам.

Таким образом, отсутствие признания однополых браков будет нарушением Конституции, нарушением верховенства закона и даст еще один повод для блокировки денег. Любых. Неважно, о каком фонде, о каких целях, о каком деле, о каком размере пойдет речь. Решения могут быть любыми, и они будут зависеть от прихоти еврократов, тактических соображений или внутренних интриг, кумовства и протекции. Деньги будут выделяться нам «с барского плеча», словно это карманные деньги или милостыня. Ситуация, конечно, изменится, когда в Польше будет «правильное» правительство, то есть такое, каким его желает видеть брюссельские бюрократы и Берлин. Тогда деньги польются рекой, потому что такое европейское и прогрессивное правительство смиренно выполнит все, что прикажут Брюссель с Берлином.



Игра не закончится. Шантаж блокировкой денег уже станет постоянным инструментом Евросоюза для подчинения государств и построения единого порядка во всей Европе. Ни один аспект экономической, социальной и даже культурной жизни не будет оставлен вне контроля еврочиновников — ни самостоятельный выбор конкретного человека, ни решения правительств суверенных государств будут невозможны. Европейский союз уже является антидемократическим, аморальным, коррумпированным и бездушным, а теперь он становится тиранией. Но с улыбкой на лице.

По материалам иностранных СМИ