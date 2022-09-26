Сценарии развития событий после «референдумов» в оккупированных областях Украины

27 сентября заканчиваются «референдумы» о присоединении захваченных территорий Украины к РФ. А процедура их «принятия в состав России» может состояться 29 сентября.



Руководство РФ уже дало понять, что после этого наступление ВСУ будет рассматривать как «агрессию против России» и применит в ответ «весь арсенал средств».



Какие есть сценарии развития событий после «референдумов»?

1. Россия выдвинет ультиматум с угрозой использовать ядерное оружие

Часто обсуждаемый сейчас сценарий: РФ потребует от Украины прекратить боевые действия, пригрозив в случае отказа ядерным ударом.



Вероятность этого сценария напрямую зависит от реакции на такую перспективу внешних сил — Запада, а также нынешних партнеров России — Китая, Индии и Турции. Если Путину от них поступят предупреждения о последствиях, которые он воспримет как серьезные, то вероятность снизится. Если нет — то ничего исключать нельзя.



При этом, возможно, что ядерный ультиматум не будет озвучен сразу после аннексии украинских территорий, а будет отложен, чтоб оценить развитие ситуации на фронте. Если украинские войска не смогут более развить наступление на уже захваченные РФ территории, то ультиматум предъявлять не будут, воюя и дальше обычными вооружениями. А если возникнет, например, реальная угроза для РФ потерять Херсон (или же какую-либо другую территорию), то ультиматум может быть предъявлен.



Что касается реакции Украины, в случае, если такой ультиматум будет выдвинут, то она также напрямую зависит от позиции западных союзников: предупредят ли они Россию об ответном ударе, либо настоятельно посоветуют Украине идти на перемирие и компромиссы, чтоб избежать ядерной войны.



2. Война идет в прежнем режиме

Этот сценарий подразумевает, что Россия не будет ни использовать оружие массового поражения, ни объявлять Украине войну, оставаясь в формате «специальной военной операции».



То, что РФ объявила частичную мобилизацию дает определенные аргументы в пользу этой версии. Пополнение позволит России решить свою основную проблему в войне — сравнительно низкую численность задействованных в Украине подразделений. И, исходя из этого, армия РФ может рассчитывать остановить украинское наступление, а возможно и самой перейти в наступление.



В таком случае война примет характер войны на истощение, в которой Москва будет склонять Киев и Запад к перемирию.

3. Россия объявляет войну Украине

Вариант также без применения ядерного оружия. Однако с объявлением войны Украине, военного положения и всеобщей мобилизации.



От предыдущего варианта на практике отличается одним параметром — количеством мобилизованных. Мобилизационный ресурс РФ значительно выше, чем у Украины. И здесь расчет Москвы может быть на формировании кратного численного преимущества на фронте для крупномасштабного наступления.



Правда, непонятно есть ли у России ресурсы вооружить и обучить такое количество мобилизованных. Да и социальные последствия всеобщей мобилизации для ситуации внутри РФ могут быть тяжелыми.

4. Война переходит в стадию вялотекущей

Этот сценарий заключается в том, что обе стороны, не объявляя официально о перемирии, де-факто постепенно снизят активность на фронте примерно до такого же уровня, какой был с весны 2015 года и до февраля 2022 года на Донбассе (хотя тогда перемирия заключались). То есть — вялотекущей войны с периодическими локальными обострениями.



Украина на такой вариант может пойти, если это настойчиво порекомендует Запад (под предлогом — «не загонять Путина в угол» и не провоцировать ядерную войну). А также для полного перевооружения армии.



Россия также может согласиться на такой вариант, так как он даст возможность получить передышку для пополнения и реорганизации армии с учетом потребностей современной войны и для «переваривания» аннексированных территорий.



Пока никаких сигналов, что стороны хотят договариваться об этом варианте не поступало. Но, как показывает недавняя история с обменом пленных, непубличный диалог Киева и Москвы продолжается. И какие вопросы там обсуждаются можно только догадываться.

По материалм украинских СМИ