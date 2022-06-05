Как вырастут банковские проценты в Украине из-за новой учетной ставки НБУ

Украинские банки тяжело переваривают неожиданное позавчерашнее решение Нацбанка о резком повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых. Оно повергло финансовый рынок в шок, и его сравнивают со скачком учетки в марте 2015 года с 19,5% до 30%, когда произошел обвал курса гривни до 40 грн/$ и началось повальное закрытие банков в нашей стране.

Учетная ставка НБУ определяет текущую стоимость гривни, то есть гривневых ресурсов. А значит, и цены на кредиты населения.

С понедельника, 6 июня, пройдет череда заседаний КУАП (комитетов по управлению активами и пассивами) и правлений банков. Будут утверждаться в том числе и новые кредитные ставки.

СМИ выяснили в банках, что будет со ставками на разные виды займов для физлиц.

Кредитные карточки и кэш-кредиты

Для начала — хорошая новость для заемщиков: банкиры сейчас не имеют права повышать ставки по действующим кредитам и ранее предоставленным кредитным продуктам. Старые кредиты дорожать не должны, только новые.

«Банки не имеют права повышать процентные ставки по действующим кредитным договорам, по ранее предоставленным кредитным продуктам. Это запрещено по правилам карантина по COVID-19, который правительство продлило до конца лета (27 мая Кабмин до 31 августа 2022 года продлил действие своего карантинного постановления № 630 о коронавирусе — Ред.). Нельзя повышать ставки, насчитывать пени и штрафы. Новые повышенные ставки можно ставить только по новым кредитам», — объяснил «Стране» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, финансисты вполне могут пойти на хитрость, которой часто грешат украинские мобильные операторы. Банки могут начать закрывать старые кредитные продукты и начать открывать новые.

Придумают за неделю-две новый вид карточного кредита (продукта). А людям сообщат, что, скажем, с 1 июля старая кредитная программа по картам перестанет работать — будет выключена. Но включится новая. Новая, конечно, будет работать уже на новых условиях — с более высокими ставками.

«Это уже маркетинг, и никто не запрещает банкам открывать/закрывать кредитные программы. Им решать. Так же, как и людей никто заставлять не может. Если им не подходит ставка или другое условие новой кредитной карты (продукта), они всегда могут от нее отказаться. Не пользовался новым кредитным продуктом — не платишь за него», — объяснил Невмержицкий.

Базовые эффективные (реальные) ставки по кредитным картам держатся в среднем в рамках 45-55%:

— Приватбанк — 52,94% годовых (карта «Универсальная») и 52,97% годовых (карта Gold);

— «monobank» — 44,16% годовых (карта IRON) и 44,26% годовых (Черная карта);

— «Райффайзен Банк Аваль» — 45% годовых (Хочу карта) и 48% годовых (карта 100 Дней).

В начале войны некоторые банки шли на уступки заемщикам и в марте-апреле переводили их на символические процентные ставки (0,00001% годовых), однако затем постепенно возвращали к старым условиям.

После повышения учетной ставки реальные проценты по кредитным картам обещают поднимать не очень быстро, но все же будут это делать.

«По моему мнению, по действующим кредитным линиям на кредитных карточках в июне—июле не произойдет увеличения процентных ставок или будет незначительный рост — до 3%. Ведь эффективная процентная ставка выше новой учетной. Что до процентов по новым кредитным картам, также не будет резких прибавок в течение июня. Сначала будет медленное увеличение стоимости депозитов и, скорее всего, лишь краткосрочных: одно- и трехмесячных. После этого последует новая стоимость ресурсов и, соответственно, только тогда стоимость кредитов может возрасти», — разъяснила «Стране» директор по продажам розничного бизнеса и управления сетью №ОТП Банка№ Леся Сирота.

Хотя еще не все крупные игроки сформулировали новые кредитные условия и не все могут объяснить, какие кредитные проценты поставят людям.

«Приватбанк оценивает возможные последствия своих клиентов и стейкхолдеров и рассматривает возможные дальнейшие шаги», — сказал «Стране» пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Чтобы понять, насколько именно поднимутся ставки по карточным кредитам, нужно внимательно следить за изменением средних процентов по депозитам.

Большинство опрошенных финансистов допускают к июлю рост средних депозитных ставок с нынешних 8-10% годовых до 13-15% годовых. Исходя из этого карточные кредиты могут подорожать в среднем до 50-60% годовых.

Похожая история должна быть и с кэш-кредитами. По старым займам повышения ставок не будет, а новые подорожают.

«В нашем банке по действующим кэш-кредитам ставки зафиксированы и изменяться не могут. А вот стоимость новых кэш-кредитов будет зависеть от стоимости ресурсов, в частности, от депозитов физических лиц. Эти изменения будут происходить в июне—июле. Стоимость кредита для физического лица теперь составит 23-25%, по моей оценке. Сегодня для физлица действует 13-15%», — сказала Сирота.

Ипотека

Очень больная тема для заемщиков — это ипотека, которую люди берут на 10-20 лет и с трудом переносят любые подорожания. Впрочем, финансисты отмечают, что по многим ипотечным программам ставки зафиксированы и меняться не должны.

«Ставки по уже выданным ипотечным кредитам пересматриваться не будут. А по новым кредитам будем думать в зависимости от динамики ставок по депозитам», — сказал «Стране» член правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Хотя есть и банки, которые выдавали ипотеку под плавающую процентную ставку. Она привязана к индексу UIDR — это индекс стоимости депозитов, который каждый день публикует на своем сайте Нацбанк. Поэтому если будут расти ставки по депозитам (а именно это под новую учетную ставку прогнозируют банкиры), то будут повышаться и ипотечные проценты.

«В нашем банке ипотечные кредиты привязаны к ставке UIDR, и именно ее изменение влияет на процентную ставку по ипотеке», — подтвердила «Стране» Леся Сирота из «ОТП Банка».

Нельзя забывать о государственной льготной программе «Доступная ипотека 7%», которую власти активно развивали перед войной. Особенно через госбанки.

Люди, которые получили государственную ипотеку, должны сохранить старые 7% годовых только в одном случае — если будут вовремя платить по кредиту и не допустят просрочек.

Но если пойдут неплатежи и просрочки, тогда заемщика лишат льготы и переведут на реальную стоимость кредита и человеку придется платить намного больше.

Реальная стоимость кредита «Доступная ипотека 7%» меняется каждый месяц. Эта плавающая ставка привязана к вышеупомянутому депозитному индексу UIDR и рассчитывается по формуле UIRD на 12 месяцев + 4,5%. На 3 июня, например, годовой UIDR составлял 7,95% годовых.

Получается, 7,95% + 4,5% = 12,45%. Это реальная цена льготной ипотеки, из которой государство уплачивает 5,45% и оставляет на заемщике 7%.

Если будет допущена просрочка, то все 12,45% начнет платить человек. Причем каждый месяц размер ставки будут пересчитывать в зависимости от изменения UIDR. После повышения учетной ставки до 25%, этот депозитный индекс точно будет расти.

Новые кредиты по программе «Доступная ипотека 7%» пока не дорожают. Власти не анонсировали таких изменений. Это политическое решение и оно будет зависеть от политики Кабмина.

Автокредиты

Украинцев, которые уже получили кредиты на покупку автомобилей, финансисты поспешили успокоить: в этой области ставки в основном зафиксированы и меняться не должны.

«У нас по существующим автокредитам ставка не меняется, а действует согласно договору. По новым кредитам она будет зависеть от стоимости ресурсов, в том числе от процентной ставки по депозитам и сберегательным вкладам», — объяснила Леся Сирота.

Впрочем, есть мнение, что в новые ставки по выдаваемым свежим автокредитам будут включать не только текущую стоимость депозитов, но и ожидания по дальнейшему их росту.

«Думаю, что реальная эффективная стоимость автокредитов будет начинаться с 30% годовых. Это с учетом комиссий и допплатежей, которые считают в автосалонах», — спрогнозировал «Стране» Василий Невмержицкий.

По материалам украинских СМИ