Депутаты-предатели: «Слуга народа» Алексей Ковалев уехал к оккупантам заниматься бизнесами, а Степан Ивахив мог просто сбежать

Целый ряд народных депутатов Украины сбежали из страны. Некоторые из них успели покинуть Украину еще до начала полномасштабной войны, а другие же политики призывного возраста прорвались через границу уже во время войны и в условиях военного положения. «Обозреватель» опубликовал (а затем зачем-то удалил) имена нардепов, которые во время войны находятся за пределами Украины.

В первую очередь расскажем о депутатах Степане Ивахиве («За майбутнє»), Алексее Ковалеве («Слуга народа») и Олеге Волошине (ОПЗЖ).

Степан Ивахив: может находиться за границей

Нардеп, член фракции «За майбутнє» Степан Ивахив – один из немногих парламентариев, кого откровенно обвинили в попытке незаконно сбежать из страны. Ивахив, как сообщала нардеп Ирина Геращенко, в ночь с 11 на 12 марта вместе со своим другом попытался прорваться через границу в пункте пропуска «Устилуг». Ивахиву 54 года, он призывного возраста, поэтому во время военного положения покидать страну не может.

Нардеп ради того, чтобы выехать из страны, 9 марта получил дипломатический паспорт. Но и это не помогло. С собой парламентарий взял 310 тыс. долларов наличкой, утверждает Геращенко. Как стало известно OBOZREVATEL, в ночь с 11 на 12 марта Ивахива развернули, границу он не пересек. Но вскоре парламентарий, по неподтвержденной информации, снова решил бежать и на этот раз ему удалось.

Теперь же Ивахив, по словам наших источников, которые мы на данный момент проверяем, пытается легализоваться – штампа о пересечении границы в паспорте у него нет, поэтому его в любой момент могут привлечь к ответственности и депортировать из той страны, в которой он будет находиться. Кроме того, проблемы в таком случае у него могут возникнуть и при возвращении в Украину.

Мы также просим прокомментировать ситуацию компанию Ивахива – топливо-промышленную группу «Континиум», которая продолжает работать в Украине.

Ковалев: поехал строить бизнес к оккупантам

Уже несколько месяцев заседания Рады не посещает еще один «слуга народа» – Алексей Ковалев. Как только его родную Херсонскую область захватили российские оккупанты, он поехал спасать от мародеров свои склады. Во всяком случае, так он рассказал в комментарии журналистам.

«Также у нас много бизнеса, оформленного, конечно, не на меня, на моих родственников и так далее. Вы понимаете, начались мародерства в первые дни… Из магазинов, складов, офисов разные материалы были украдены», – добавил нардеп.

На своей же странице в соцсетях Ковалев обвиняет украинскую власть в распространении фейков, говорит о том, что никакого референдума в Херсонской области не будет, а сам он, якобы предоставляет украинцам в оккупации гуманитарную помощь. Судя по риторике, депутат планирует продолжить свою карьеру в оккупации.

По нашим данным, Ковалев смог договориться с оккупационной властью: они согласились не трогать его аграрный бизнес и склады. Сам же депутат с этим не соглашается. По его версии, украинский политик от правящей фракции может спокойно передвигаться по оккупированной территории, перевозить гуманитарку и оставаться незамеченным российскими диверсантами. И это в то время, как в Херсонской области похищают активистов, журналистов и всех, кто выступает против оккупации. Ковалева, видимо, это не касается.

«С того, что знаю я, инициируется вопрос о приостановлении им деятельности в рамках фракции «Слуга народа», потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность проводит, какие комментарии дает, и действительно ли он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями», – сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Волошин сбежал в Беларусь

Олег Волошин, соратник кума Путина Виктора Медведчука и член распущенного ОПЗЖ, сбежал из Украины в Беларусь еще за 10 дней до полномасштабной войны. Вероятно, депутат был осведомлен о планах России. Хотя при этом политик и после своего бегства продолжал утверждать: у РФ нет планов на агрессию.

Кроме того, Волошин рассказывал о планах «агрессии националистических групп». Такие оценки Волошина активно публиковали российские пропагандистские СМИ, в частности МК.