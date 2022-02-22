Кузьмин: Зеленский приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис президента нацистских группировок

А вот вам и реакция Зеленского на вчерашнее заявление Путина.

Если верить опубликованному в сети фрагменту документа, то Зеленский приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис президента нацистских группировок.

Я лично не удивлен. Рыпнуться на Путина и российскую армию Зеленский, конечно же, не посмеет. А вот уничтожить находящегося под арестом в полной зависимости от власти Медведчука и законопослушную ОПЗЖ — это пожалуйста. Тут он герой. Расправиться с беззащитными политическими оппонентами руками нациствующих группировок — это, конечно, подло и мерзко, но, как говорится, какая власть, такие и методы.

Зеленский, потерявший Донбасс и не вернувший Крым, Зеленский, не прекративший войну, расправляющийся с оппозицией, закрывающий оппозиционные СМИ и разглагольствующий с трибун о правах человека, потерял всякую легитимность. Его преступный режим не имеет права на существование. Самый лучший выход из сложившегося кризиса сегодня — отставка президента, роспуск парламента, полная перезагрузка власти. И пусть украинский народ выберет себе новую достойную власть и сам станет этой новой властью.