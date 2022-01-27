Зеленский напуган и готов сбежать в случае вторжения России

Пока президент и секретарь Совбеза успокаивают рядовых украинцев — мол, «всё под контролем и причин для паники нет» — соратники президента выводят деньги в офшоры. Или просто перепрятывают наскирдованное за годы правления.

Как сообщает ТГ-канал «Чёрный рыцарь», на Банковой не исключают силовой развязки конфликта. Понимают в ОП и то, что Запад сольёт Украину так же, как Афганистан. А значит, необходимо позаботиться о сохранности капиталов.

Поэтому в главном офшоре Владимира Зеленского — Maltex Multicapital Corp — в последние несколько недель вовсю бурлят транзакции. Такая же активность наблюдается и в других фирмах «квартальцев».

Впервые фирма Maltex Multicapital Corp всплыла в октябре прошлого года во время расследования, показанного в фильме «Оффшор 95», разоблачавшем коррумпированность украинского президента и его окружения. Фильм был снят по заказу «соросят», исполнителем выступила грантовая контора «Следствие инфо». В общем, экс-комик попался на тот же «панамский крючок», что и его предшественник Петр Порошенко: документы Pandora Papers стали для обоих началом конца.

Выяснилось, что Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и ещё одного «кварталовца» — сценариста и режиссёра продуктов студии Андрея Яковлева. Номинальным владельцем центра сети выступала компания Davegra Limited. К тому времени её владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма главы СБУ Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального — Зеленского и его партнёров.

Одновременно с «шухером в офшорах» в Украине отмечается повышенная активность конвертационных центров и крипто-обменников: чёрный нал стремительно обменивается на доллары и выводится. Неудивительно, что национальная валюта падает: вчера за один доллар давали почти 29 гривен, к концу недели банкиры прогнозируют 32.

Связана финансовая паника с двумя факторами. Во-первых, команда Зеленского всерьёз напугана происходящим. Особенно тем фактом, что Вашингтон отказался от каких-либо действий в случае вторжения России. Внесла сумятицу фраза Байдена о допустимости «небольшого вторжения», а добавила масла в огонь информация о «марионеточном правительстве» во главе с Мураевым.

Окружение Зеленского не хочет даже проверять, является ли текущий накал страстей блефом или реальностью, потому оперативно выводит свои деньги из Украины. Как говорится, «тиха украинская ночь, а сало надо перепрятать». А второй фактор движения на счетах — сохранение угрозы тарифных майданов, которые по-прежнему вероятны в феврале-марте. Особенно, если учесть, что февраль синоптики прогнозируют крайне холодным, а ТЭЦ переводят на солому и хворост. Украинцы уже негодуют по поводу холодных батарей и заоблачных цен на отопление, а что ж будет дальше?

Не менее интересна информация из инсайдерских источников, согласно которой на аэродроме «Гостомель» (в 10 километрах от Киева) в постоянной готовности стоит самолёт для первых лиц Украины. Сам аэродром, который является структурным подразделением АНТК «Антонов», охраняет спецподразделение «Альфа». Это означает только одно: украинская власть намерена смыться при первой же опасности из страны победившего достоинства, а не воевать с Россией.