Самые опасные конфликты, которые ожидаются в 2022 году

Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) — частная американская организация в сфере международных связей — 10 января 2022 года опубликовал четырнадцатое ежегодное «Исследование приоритетов упреждения» (Preventive Priorities Survey), посвящённое вероятности и влиянию тридцати потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть или усилиться на протяжении этого года. Исследование финансировалось грантом Carnegie Corporation of New York.
Составители опросили американских внешнеполитических экспертов, попросив их оценить вероятность и влияние на американские интересы тридцати конфликтов, список которых был составлен в октябре 2021 года с помощью социальных сетей. В ноябре 2021 года опросник был разослан более 11300 правительственным чиновникам, внешнеполитическим экспертам и учёным, около 400 из которых отослали заполненный опросник авторам.
Конфликты были распределены на три группы в соответствии с их влиянием на американские интересы (высокое, умеренное, низкое) и вероятностью (высокая, умеренная, низкая).
Ни один из потенциальных и реальных конфликтов не был оценен в этом году как одновременно высоковероятный и имеющий высокое влияние на американские интересы. Наиболее вероятным событием, по мнению экспертов, является гуманитарный кризис в Афганистане.
В первую группу вошли следующие конфликты:
Вероятность: высокая
Влияние: умеренное
⦁ Ухудшающийся гуманитарный кризис в Афганистане, продолжающаяся политическая нестабильность, сокращение иностранной помощи, массовый исход беженцев.
⦁ Растущий уровень беспорядков и нестабильности на Гаити, гуманитарный кризис, массовый исход беженцев.
⦁ Рост социально-политической нестабильности в Ливане, распад государственных институций, религиозное насилие.
⦁ Ухудшение социально-экономической обстановки в Венесуэле, обострение политической борьбы, рост потоков мигрантов.
Вероятность: умеренная
Влияние: высокое
⦁ Рост китайского давления на Тайвань, крупный кризис с вовлечением США и/или иных стран региона.
⦁ Военный конфликт между Ираном и Израилем из-за ядерной программы Ирана и продолжения поддержки боевиков в соседних странах.
⦁ Обострение борьбы вооружённых группировок в Мексике, рост числа гражданских жертв и беженцев.
⦁ Возобновление северокорейской программы разработки и испытаний ракетно-ядерного вооружения, возобновление кризиса на Корейском полуострове.
⦁ Обострение столкновений на востоке Украины или крупномасштабные военные действия в оспариваемых районах.
⦁ Крупномасштабная атака на критическую инфраструктуру США со стороны иностранного государства или поддерживаемой государством группировки.
Во вторую группу вошли следующие конфликты:
Вероятность: высокая
Влияние: низкое
⦁ Интенсификация этно-националистического конфликта в Эфиопии, его негативное влияние на регион.
⦁ Ухудшение экономической и гуманитарной ситуации в Йемене.
Вероятность: умеренная
Влияние: умеренное
⦁ Возобновление вооружённого противостояния между Китаем и Индией в спорных пограничных районах.
⦁ Обострение военного противостояния Индии и Пакистана.
⦁ Обострение трений между израильтянами и палестинцами.
⦁ Эскалация насилия между турецкими и курдскими силами в Турции, Ираке или Сирии.
Вероятность: низкая
Влияние: высокое
⦁ Вооружённое столкновение в Южно-Китайском море между США и КНР из-за свободы навигации или территориальных споров.
⦁ Теракт с многочисленными жертвами против США или их союзника со стороны иностранной террористической организации.
В третью группу вошли следующие конфликты:
Вероятность: умеренная
Влияние: низкое
⦁ Возобновление армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха, приводящего к трениям между Россией и Турцией.
⦁ Рост напряжённости и сепаратизма в Боснии и Герцеговине.
⦁ Рост межэтнической напряжённости и политической нестабильности в Камеруне.
⦁ Эскалация и потенциальный вооружённый конфликт между Эфиопией и Суданом.
⦁ Распад правительства в Ливии, возобновление конфликта.
⦁ Эскалация насилия в Мозамбике, гуманитарный кризис.
⦁ Рост политических и этнических репрессий в Мьянме, рост миграции.
⦁ Рост насилия и политической нестабильности в Нигерии.
⦁ Интенсификация насилия, политической нестабильности и экологической деградации в африканском регионе Сахель.
⦁ Рост насилия и дальнейшее ослабление государственных институций в Сомали.
⦁ Продолжение правления и репрессий со стороны военных в Судане.
⦁ Обострение трений между Алжиром и Марокко по поводу суверенитета Западной Сахары.
Комментарий
Безусловно, все обозначенные потенциальные конфликты имеют серьёзное значение для России, также как и для США.
На первом месте из них стоит конфликт в Украине. Именно вокруг него ведутся особо ожесточённые дебаты в Женеве. Но складывается впечатление, что многие политические силы в США просто жаждут военного развития конфликта. 10 января 2022 года группа республиканских конгрессменов заявила, что намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс» и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.
По материалам Завтра