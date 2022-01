Самые опасные конфликты, которые ожидаются в 2022 году

Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) — частная американская организация в сфере международных связей — 10 января 2022 года опубликовал четырнадцатое ежегодное «Исследование приоритетов упреждения» (Preventive Priorities Survey), посвящённое вероятности и влиянию тридцати потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть или усилиться на протяжении этого года. Исследование финансировалось грантом Carnegie Corporation of New York.

Составители опросили американских внешнеполитических экспертов, попросив их оценить вероятность и влияние на американские интересы тридцати конфликтов, список которых был составлен в октябре 2021 года с помощью социальных сетей. В ноябре 2021 года опросник был разослан более 11300 правительственным чиновникам, внешнеполитическим экспертам и учёным, около 400 из которых отослали заполненный опросник авторам.

Конфликты были распределены на три группы в соответствии с их влиянием на американские интересы (высокое, умеренное, низкое) и вероятностью (высокая, умеренная, низкая).

Ни один из потенциальных и реальных конфликтов не был оценен в этом году как одновременно высоковероятный и имеющий высокое влияние на американские интересы. Наиболее вероятным событием, по мнению экспертов, является гуманитарный кризис в Афганистане.

В первую группу вошли следующие конфликты:

Вероятность: высокая

Влияние: умеренное

⦁ Ухудшающийся гуманитарный кризис в Афганистане, продолжающаяся политическая нестабильность, сокращение иностранной помощи, массовый исход беженцев.

⦁ Растущий уровень беспорядков и нестабильности на Гаити, гуманитарный кризис, массовый исход беженцев.

⦁ Рост социально-политической нестабильности в Ливане, распад государственных институций, религиозное насилие.

⦁ Ухудшение социально-экономической обстановки в Венесуэле, обострение политической борьбы, рост потоков мигрантов.

Вероятность: умеренная

Влияние: высокое

⦁ Рост китайского давления на Тайвань, крупный кризис с вовлечением США и/или иных стран региона.

⦁ Военный конфликт между Ираном и Израилем из-за ядерной программы Ирана и продолжения поддержки боевиков в соседних странах.

⦁ Обострение борьбы вооружённых группировок в Мексике, рост числа гражданских жертв и беженцев.

⦁ Возобновление северокорейской программы разработки и испытаний ракетно-ядерного вооружения, возобновление кризиса на Корейском полуострове.

⦁ Обострение столкновений на востоке Украины или крупномасштабные военные действия в оспариваемых районах.

⦁ Крупномасштабная атака на критическую инфраструктуру США со стороны иностранного государства или поддерживаемой государством группировки.

Во вторую группу вошли следующие конфликты:

Вероятность: высокая

Влияние: низкое

⦁ Интенсификация этно-националистического конфликта в Эфиопии, его негативное влияние на регион.

⦁ Ухудшение экономической и гуманитарной ситуации в Йемене.

Вероятность: умеренная

Влияние: умеренное

⦁ Возобновление вооружённого противостояния между Китаем и Индией в спорных пограничных районах.

⦁ Обострение военного противостояния Индии и Пакистана.

⦁ Обострение трений между израильтянами и палестинцами.

⦁ Эскалация насилия между турецкими и курдскими силами в Турции, Ираке или Сирии.

Вероятность: низкая

Влияние: высокое

⦁ Вооружённое столкновение в Южно-Китайском море между США и КНР из-за свободы навигации или территориальных споров.

⦁ Теракт с многочисленными жертвами против США или их союзника со стороны иностранной террористической организации.

В третью группу вошли следующие конфликты:

Вероятность: умеренная

Влияние: низкое

⦁ Возобновление армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха, приводящего к трениям между Россией и Турцией.

⦁ Рост напряжённости и сепаратизма в Боснии и Герцеговине.

⦁ Рост межэтнической напряжённости и политической нестабильности в Камеруне.

⦁ Эскалация и потенциальный вооружённый конфликт между Эфиопией и Суданом.

⦁ Распад правительства в Ливии, возобновление конфликта.

⦁ Эскалация насилия в Мозамбике, гуманитарный кризис.

⦁ Рост политических и этнических репрессий в Мьянме, рост миграции.

⦁ Рост насилия и политической нестабильности в Нигерии.

⦁ Интенсификация насилия, политической нестабильности и экологической деградации в африканском регионе Сахель.

⦁ Рост насилия и дальнейшее ослабление государственных институций в Сомали.

⦁ Продолжение правления и репрессий со стороны военных в Судане.

⦁ Обострение трений между Алжиром и Марокко по поводу суверенитета Западной Сахары.

Комментарий

Безусловно, все обозначенные потенциальные конфликты имеют серьёзное значение для России, также как и для США.

На первом месте из них стоит конфликт в Украине. Именно вокруг него ведутся особо ожесточённые дебаты в Женеве. Но складывается впечатление, что многие политические силы в США просто жаждут военного развития конфликта. 10 января 2022 года группа республиканских конгрессменов заявила, что намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс» и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

По материалам Завтра