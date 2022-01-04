Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка

Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка

Агата Кловская
04.01.22 19:48
468
Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка

Кенийский палеоантрополог Ричард Лики умер в возрасте 77 лет. Исследования ученого стали большим вкладом в развитие науки о происхождении человека. В частности, именно экспедиция под руководством Ричарда Лики открыла «Мальчика из Турканы» — скелет подростка, самый полный из найденных останков, которые относятся к виду человек работающий (Homo ergaster).

«Мальчик из Турканы»

О смерти Ричарда Лики сообщил президент Кении Ухуру Кениата, отметил Bloomberg. Глава африканского государства выразил соболезнования родным и близким ученого и общественного деятеля. Основанная Лики природоохранная группа WildlifeDirect напомнила, что ученый стал наставником для десятков африканцев и сделал Африку ключевым местом для изучения эволюции человека.

В 1984 году экспедиция под руководством Ричарда Лики совершила одно из своих самых знаменитых открытий — ученые нашли «Мальчика из Турканы».

На берегу озера Туркана в Кении экспедиция обнаружила практически полный скелет древнего человека возрастом 1,6 миллиона лет. Скелет принадлежал подростку, жившему, по подсчетам специалистов, примерно 1,53 миллиона лет назад, в эпоху раннего палеолита. Его рост был около 160 сантиметров, он относился к виду человек работающий (Homo ergaster) или человек прямоходящий (Homo erectus).

У найденных останков оказалось много черт, характерных для строения современного человека. Отличия были только в строении черепа и зубов. Эта находка навсегда изменила палеоантропологию и позволила по-другому взглянуть на эволюцию человека.

Монументальный вклад

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский в беседе с «360» отметил, что Ричард Лики внес монументальный вклад в науку. Он заметил, что все семейство Лики занималось палеоантропологией.

Дробышевский отметил, что, насколько ему известно, Ричард Лики, вообще исходно не хотел заниматься палеоантропологией, поскольку все в семье занимались этой наукой и ему хотелось какой-то своей жизни. Но в итоге он все же не удержался и нашел еще более крутые местонахождения, чем даже его родители, отметил Дробышевский.

«Родители — Луис и Мэри — копали в Танзании и в Олдувайе (ущелье на севере Танзании — прим. ред.), там до сих пор раскопки продолжаются, <...> а Ричард стал копать в Кении. И оказалось, что в Кении, на берегу озера Туркана, есть не меньше интересного», — объяснил Дробышевский.

По его словам, без Ричарда Лики половины современной палеоантропологии не было бы в принципе. «Его находки — это такая основа современных знаний о зарождении рода Homo», — отметил он.

Находки Ричарда Лики более древние, чем в Олдулайе, почти на миллион-полмиллиона лет. Дробышевский отметил, что в это время начали делать орудия труда, использовать огонь, строить первые жилища, охотиться на животных и очеловечиваться.

«Перешагнули так называемый мозговой Рубикон, то есть размер мозга достаточный, чтобы считаться человеком. И Ричард Лики, собственно, вот это все своими руками в пустыне нашел. <...> Без него <...> все было бы гораздо скромнее и грустнее», — отметил Дробышевский.

Сейчас, по его словам, ученые изучают «особые варианты». То есть генеральная линия, которая нас касается, уже более-менее, в общем-то, ясна, отметил Дробышевский, но сейчас все больше очевидно, что параллельно с нашим предками жили еще «недопредки», которые либо к нам дали небольшой приток генетический, как неандертальцы, например, либо вообще были параллельными.

Сейчас, как отметил собеседник «360», в Африке продолжаются исследования, потому что оказывается, что и там все было непросто, то есть помимо прямой линии от обезьяны к человеку были еще и боковые ответвления.

«И вот насколько они к нам относятся или не относятся и почему мы очеловечились в итоге, <...> а они все вымерли — это не до конца понятно. Вот, собственно, это и изучается», — объяснил Дробышевский.

По материалам 360

Тэги: история, эволюция, наука, антропология, палеоантропология, Ричард Лики

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Денисова – циничная политиканша, недостойная занимать должность омбудсмена. Она пиарится на украинских узниках в Донецке, помешав им быть дома уже год назад
03.01.22 12:09

Денисова – циничная политиканша, недостойная занимать должность омбудсмена. Она пиарится на украинских узниках в Донецке, помешав им быть дома уже год назад

Автор: "Первый независимый&quo

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 20:23

Талибан создаст спецподразделение террористов-смертников
04.01.22 19:50

В США купили песни легендарного британского музыканта за астрономические деньги
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 16:55

В Киеве вандалы повредили мост Кличко
04.01.22 16:25

НАТО проведет экстренное заседание из-за войск РФ на границе с Украиной
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:37

Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 14:53

В Харькове обрушился четырехэтажный дом
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 12:42

Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать
04.01.22 10:29

Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
04.01.22 10:16

Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
04.01.22 09:20

Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
04.01.22 08:52

Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей
04.01.22 00:01

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
31.12.21 13:05

Украинцы стали жертвами ДТП в Словакии
Фото и Видео
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.