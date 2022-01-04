Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка

Кенийский палеоантрополог Ричард Лики умер в возрасте 77 лет. Исследования ученого стали большим вкладом в развитие науки о происхождении человека. В частности, именно экспедиция под руководством Ричарда Лики открыла «Мальчика из Турканы» — скелет подростка, самый полный из найденных останков, которые относятся к виду человек работающий (Homo ergaster).

«Мальчик из Турканы»

О смерти Ричарда Лики сообщил президент Кении Ухуру Кениата, отметил Bloomberg. Глава африканского государства выразил соболезнования родным и близким ученого и общественного деятеля. Основанная Лики природоохранная группа WildlifeDirect напомнила, что ученый стал наставником для десятков африканцев и сделал Африку ключевым местом для изучения эволюции человека.

В 1984 году экспедиция под руководством Ричарда Лики совершила одно из своих самых знаменитых открытий — ученые нашли «Мальчика из Турканы».

На берегу озера Туркана в Кении экспедиция обнаружила практически полный скелет древнего человека возрастом 1,6 миллиона лет. Скелет принадлежал подростку, жившему, по подсчетам специалистов, примерно 1,53 миллиона лет назад, в эпоху раннего палеолита. Его рост был около 160 сантиметров, он относился к виду человек работающий (Homo ergaster) или человек прямоходящий (Homo erectus).

У найденных останков оказалось много черт, характерных для строения современного человека. Отличия были только в строении черепа и зубов. Эта находка навсегда изменила палеоантропологию и позволила по-другому взглянуть на эволюцию человека.

Монументальный вклад

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский в беседе с «360» отметил, что Ричард Лики внес монументальный вклад в науку. Он заметил, что все семейство Лики занималось палеоантропологией.

Дробышевский отметил, что, насколько ему известно, Ричард Лики, вообще исходно не хотел заниматься палеоантропологией, поскольку все в семье занимались этой наукой и ему хотелось какой-то своей жизни. Но в итоге он все же не удержался и нашел еще более крутые местонахождения, чем даже его родители, отметил Дробышевский.

«Родители — Луис и Мэри — копали в Танзании и в Олдувайе (ущелье на севере Танзании — прим. ред.), там до сих пор раскопки продолжаются, <...> а Ричард стал копать в Кении. И оказалось, что в Кении, на берегу озера Туркана, есть не меньше интересного», — объяснил Дробышевский.

По его словам, без Ричарда Лики половины современной палеоантропологии не было бы в принципе. «Его находки — это такая основа современных знаний о зарождении рода Homo», — отметил он.

Находки Ричарда Лики более древние, чем в Олдулайе, почти на миллион-полмиллиона лет. Дробышевский отметил, что в это время начали делать орудия труда, использовать огонь, строить первые жилища, охотиться на животных и очеловечиваться.

«Перешагнули так называемый мозговой Рубикон, то есть размер мозга достаточный, чтобы считаться человеком. И Ричард Лики, собственно, вот это все своими руками в пустыне нашел. <...> Без него <...> все было бы гораздо скромнее и грустнее», — отметил Дробышевский.

Сейчас, по его словам, ученые изучают «особые варианты». То есть генеральная линия, которая нас касается, уже более-менее, в общем-то, ясна, отметил Дробышевский, но сейчас все больше очевидно, что параллельно с нашим предками жили еще «недопредки», которые либо к нам дали небольшой приток генетический, как неандертальцы, например, либо вообще были параллельными.

Сейчас, как отметил собеседник «360», в Африке продолжаются исследования, потому что оказывается, что и там все было непросто, то есть помимо прямой линии от обезьяны к человеку были еще и боковые ответвления.

«И вот насколько они к нам относятся или не относятся и почему мы очеловечились в итоге, <...> а они все вымерли — это не до конца понятно. Вот, собственно, это и изучается», — объяснил Дробышевский.

По материалам 360