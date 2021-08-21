Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция

С помощью приведенных ниже описаний каждый сможет найти необходимую инструкцию и понять, как включить VPN в своем устройстве.

Сегодня VPN встроен практически везде, в каждом браузере есть дополнение. Кроме этого, для смартфонов существует множество приложений, а для Windows — тысячи инструкций. На сайте webhalpme были опубликованы инструкции для различных устройств.

Включаем ВПН в Яндекс.Браузере

На территории Украины этот браузер необходимо для насчала скачать. Загрузить браузер с зеркала Яндекса можно по этой ссылке — https://getyabrowser.com/ru/.

Сразу же после установки VPN у вас уже будет включен. Если вдруг, у вас не открываются заблокированные сайты, вам необходимо сделать следующее:

— Откройте настройки. В правом, верхнем углу 3 черточки — ≡ и нажмите настройки.

— Прокрутите до раздела «Турбо» и выберите «Автоматически включать...».

— Нажмите 3 клавиши одновременно — Ctrl+Shift+Del и удалите «файлы, сохраненные в кэше».

— Перезапустите браузер и наслаждайтесь свободным серфингом.

Второй способ:

Если вышесказанное по каким-то причинам у вас не работает, не стоит огорчаться. Яндекс.Браузер поддерживает все расширения от «Opera» и вы с легкостью можете установить ВПН плагин.

Для этого, нажмите в правом, верхнем углу 3 черточки ≡ и нажмите «Расширения». После чего прокрутите в низ страницы, и нажмите на «Каталог расширений для Яндекс.Браузера». Далее, в поиске напишите VPN и установите любой из предложенных плагинов. Перезапустите браузер, готово!

Включаем VPN в Opera

В Опере точно также, как и в Яндекс.Браузере. Если быть точнее, включить VPN можно двумя способами:

Встроенный от Opera

Установить расширение

Давайте теперь рассмотрим каждый способ в отдельности.

Способ первый — встроенный ВПН

Нажмите «Меню», затем пункт «Настройки».

В левом меню выберите «Безопасность». Вам нужен раздел VPN (включите его, установив флажок).

Готово. Теперь, рядом с адресной строкой у вас есть соответствующая кнопка, где Вы можете включать/выключать ВПН и менять страну в случае перебоев.

Второй способ — устанавливаем расширение.

Чтоб установить расширение можете открыть каталог через кнопку «меню» и написать в поиске VPN. Или просто вставьте/откройте эту ссылку в адресной строке — https://addons.opera.com/ru/search/?query=vpn

Рекомендуется установить «VPN.S HTTP Proxy» или «ZenMate VPN» — это два лидера, которые прекрасно справляются со своей задачей.

После установки расширения, перезагрузите браузер и можете открывать любой заблокированный сайт.

Включаем VPN в Google Chrome

Google Chrome не обладает встроенным ВПН, но имеет самую большую коллекцию расширений, в которой можно быстро найти всё и бесплатно.

Чтоб включить VPN в Chrome необходимо:

— Нажать в правом верхнем углу на троеточие. Далее «Дополнительные инструменты», потом «Расширения». Или вставьте в адресной строке — chrome://extensions/

— В поиске напишите «VPN».

— Установите выбранное расширение.

Можно установить «Бесплатный прокси-сервер VPN Hotspot Shield — разблокировка сайтов». Работает безупречно и ни разу не тормозил. Если вы тоже хотите себе его поставить, можете сразу перейти по ссылке — chrome://extensions/?id=nlbejmccbhkncgokjcmghpfloaajcffj и загрузить.



VPN в Mozilla Firefox

Чтоб открыть доступ ко все сайтам, сделайте следующее:

Вставьте/перейдите по ссылке — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/

С правой стороны у вас расположен «Поиск дополнений». Введите в поиске «VPN» и нажмите «Enter»

Дальше выбор за вами, но рекомендуется установить «Hoxx VPN Proxy» или «Hotspot Shield бесплатный VPN Proxy».

Установите дополнение, активируйте, перезапустите браузер.

Готово. Теперь вам доступны все ресурсы в сети интернет.

Браузеры со встроенным VPN

Если у вас нет никакого желания устанавливать что-то дополнительно, можно воспользоваться браузерами, которые уже встроили в свой продукт поддержку Proxy.

Список браузеров со встроенным Proxy:

Яндекс.Браузер (о нем выше).

Opera. См. выше.

TOR. Старый, популярный. Скачать тут — https://www.torproject.org/download/download-easy

Во время загрузки, не забудьте выбрать русский язык.

Браузер Go! От mail.ru. Скачать тут — https://gobro.mail.ru

VPN для Android

Если вы используете один из выше перечисленных браузеров, тогда включить в нем ВПН точно так же, как и в обычном браузере (см. выше). Если предпочитаете использовать другое приложение, тогда вам необходимо установить ещё одно, которое даст полный доступ.

Чтоб установить VPN на Android, вам необходимо:

— Открыть «Google play» и написать в поиске «VPN».

— Выбрать одно из приложений и установить.

— Запустить приложение и свернуть его.

— Теперь Вы можете открывать браузер и просматривать любые сайты.

По материалам Шарий.нэт