Антон Дробович: Икона Армянской Богородицы является своеобразной точкой объединения и взаимопонимания между народами

«Эта икона является своеобразной точкой объединения и взаимопонимания между разными народами на протяжении веков, ведь ее почитали украинцы, армяне и поляки. Об этом в интервью AnalitikaUA.net подчеркнул Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, комментируя 230-летие провозглашения Дня иконы Армянской Богородицы.

«Ее история способна показать людям пример сотрудничества и уважения к разным традициям. Также по моему мнению важным символизмом является тот факт, что в этот же день 27 июня мы чтим память жертв тоталитарного коммунистического режима, — тысяч людей, которые в 1944 году подверглись насильственной депортации из Крыма (армяне, греки, болгары ...). Именно такие контрастные поводы могут служить для нас дополнительным аргументом ценить диалог и способность к толерантному сотрудничеству, также решительно осуждать намерения насильственной унификации, дискриминации или ассимиляции», — считает Дробович.

Как в свою очередь отметил религиовед, кандидат философских наук Руслан Халиков, День Иконы Армянской Богородицы будет отмечаться уже в 230-й раз, но история и самой иконы, и армянской общины в Украине — гораздо древнее.

«Это история дружбы, взаимопомощи между общинами, и взаимного уважения к святыням друг друга. Представители армянского, украинского и других народов издавна почитали чудотворный образ, и сегодня совместно работают над сохранением общего культурного наследия. Важно понимать, что украинско-армянские отношения — это не только отношения между Украиной и Арменией, но и совместное обустройство Украины разными общинами, в том числе и традиционно активной армянской».

«В 230 годовщину празднования Дня армянской Иконы Богородицы в Украине хочется напомнить о глубокой дружбе между двумя народами, общей истории и взаимном уважении к святыням», — так прокомментировала AnalitikaUA.net депутат Верховной Рады, заместитель главы группы дружбы с Арменией Дарья Володина.

«Поздравляю с Праздником всех христиан! Божьего благословения на жизненном пути и, конечно же, крепкого здоровья в это сложное для всего мира время!».

Как известно, Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский — армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.