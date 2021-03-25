Экс-чиновник пытается заблокировать ряд крупных украинских СМИ

Чиновник и бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул использовал прогнившую судебную систему в Украине, дабы заблокировать неугодные ему интернет-ресурсы.

В числе этих ресурсов — известные в Украине интернет-издания: Главком, Апостроф, From-UA, портал «Антикор», ИА «Голос.ua» и другие.

Как стало известно изданию «Антикор», по заявлению Барбула в ЕРДР было внесено уголовное производство, на основании которого были заблокированы вышеперечисленные интернет-ресурсы.

Барбул, как сообщают СМИ, проходит по делу, открытому НАБУ, относительно разворовывания средств «Укроборонпрома». Соглавно делу должностные лица «Спецтехноэкспорта» задерживались детективами НАБУ под руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры в деле завладения 2,3 млн.дол.США.

Как сообщалось в СМИ, «Спецтехноэкспорт» еще в 2015 г. заключил контракт с иностранной компанией Global Marketing SPLTD. Однако, как установили детективы НАБУ, деньги «Спецтехноэкспорт» перечислил в банк в Объединенных Арабских Эмиратах, а услуг на практике никаких не получил.



Павел Барбул

Барбул и его адвокат, ссылаясь на Конституцию и законы Украины, требуют запретить публиковать информацию о бывшем чиновнике, в том числе — о его имуществе, доходах, связях и т.д.

И в этой ситуации Барбул вменяет известным украинским СМИ обнародование якобы его персональных данных. Но о каких персональных данных речь может идти в отношении публичного лица остается загадкой.

Именно по этому уголовному делу были наложены аресты на ведущие интернет-СМИ.

Эти действия были предприняты в обход Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, которая отказалась обнародовать на своем сайте давнное решение.

Источники «Антикора» в правоохранительных органах подтверждают, что уголовное производство, на основании которого Барбул заблокировал ряд изданий, уже закрыто. Однако операторам связи рассылаются запросы относительно блокировки интернет-ресурсов именно на основании данных этого производства.