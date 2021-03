Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

На днях мировые медиа облетела информация, озвученная самим Госсекретарем США Энтони Блинкеном, о введении санкций против Игоря Коломойского. Офис Президента Украины откликнулся радостным твиттом, в котором высказывалась благодарность американцам за борьбу с украинскими олигархами. То, что американцы имеют претензии к Коломойскому, неудивительно. Коломойский владеет недвижимостью и предприятиями на территории США и американское правительство подозревает, что для приобретения этих активов использовались средства, выведенные из Приват-банка.

Таким образом интерес американцев очевиден — «пощипать» зарубежного «жирного кота» с имуществом на сотни миллионов долларов и тем самым обогатить американский бюджет. Но это, конечно, ещё не все. В The New York Times вышла статья, автор который с циничной непосредственностью анализирует также политическую составляющую санкций против Коломойского «U.S. Sanctions Key Ukrainian Oligarch».

Оказывается, что с точки зрения Запада украинский олигарх использовал своё влияние на фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде с целью противодействовать прозападной геополитической ориентации Украины. Почему я говорю о циничной непосредственности? По той причине, что автор материала пишет о действиях Коломойского как угрожающих интересам Запада в борьбе за контроль над Украиной, но журналиста совершенно не интересуют интересы и потребности самой Украины. Также весьма симптоматичной является место базирования американского журналиста. Автор пишет об Украине, будучи сотрудником Московского Бюро The New York Times. И уже этот факт должен заставить задуматься тех украинских политиков, которые безоговорочно ориентируются на Запад, над таким вопросом: какая страна важнее на деле для США — ведь страну, в которой есть реальная заинтересованность Америки, влиятельнейшая американская газета не оставит без своего корпункта.

Но, наверное, основная претензия по адресу Коломойского заключается в том, что он осмелился контактировать с бывшим мэром Нью-Йорка и личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани, который пытался разыскать компрометирующую семейство Байденов информацию об их деятельности в Украине. Здесь посыл Америки более чем прозрачен — даже мысль о том, что ведущие американские политики могут стать объектами расследования за пределами самих США, является крамольной и должна немедленно искореняться, а те, кто осмелился быть причастным, должна подвергаться санкциям.

Итак, попытаемся воссоздать целостную картину, того, что случилось с Коломойским и что происходит в Украине и с Украиной в целом.

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Впрочем, эти санкции не имеют финансовой составляющей, Коломойскому и его близким запрещён только въезд в США. Об американском имуществе украинского олигарха — а речь идёт об активах стоимостью в сотни миллионов долларов — уже «заботится» американское министерство юстиции, выполняющее в Америке функции генеральной прокуратуры.

Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?! Точно также каждый гражданин должен отвечать на нарушение национального законодательства (при этом размер кошелька этого гражданина никакой роли играть не должен) перед СВОИМ — а не зарубежным — государством! В то же время The New York Times четко пишет о влиянии Коломойского на депутатов — членов фракции «Слуга народа» в парламенте, и предполагает, что обструкция со стороны олигарха лишит президента Зеленского остатков видимости наличия у последнего управляемого парламентского большинства.

The Biden administration sees cleaning up corruption in Ukraine as the best protection against Russian influence.

Точно так же американский корреспондент высказывает озабоченность тем, чтобы американские и евросоюзовские кредиты (журналист почему-то называет кредиты — то есть деньги, которые нужно возвращать с процентами — ПОМОЩЬЮ Украине со стороны западных налогоплательщиков(?!!)).

Итак, мы видим, что команда Зеленского морально поддерживает американские санкции против гражданина Украины и по совместительству украинского олигарха Коломойского, но сами НИЧЕГО ПРЕДПРИНИМАТЬ в плане наложения на него санкций или какого-либо другого разбирательства не собираются, ибо это будет власть имущим невыгодно.

И какой же контраст мы наблюдаем в отношении властей к политической оппозиции — ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком. Здесь важен политический контекст, потому что в политике Зеленский и компания систематически проигрывают В. Медведчуку. Об этом свидетельствует победа ОПЗЖ на местных выборах, и выход на первое место партии Медведчука в опросах политических симпатий украинских избирателей. Например, компания «Роботизированные телесистемы» дает партии Медведчука 23,1 %, в то время как у «Слуги народа» только 19,6 % (опрос за 20-23 февраля 2021 года).

Более того, «новые» зелёные власти проигрывают В. Медведчуку и в управленческий сфере. Именно лидер оппозиции — а не власть имущие! — договорился вначале о поставках «Спутник V», а потом и о трансфере технологии из РФ для производства этой вакцины в Украине. Не находя аргументов политических и управленческих, Зеленский и команда прибегают к политическим репрессиям против лидера оппозиции, его семьи и соратников. При этом в свете отсутствия каких бы то ни было официальных обвинений по адресу В. Медведчука от уполномоченных органов, мы видим, что санкции от СНБОУ являются попыткой расправы со слишком сильным и успешным политическим оппонентом. Подобную позицию власть иначе как двурушничеством назвать нельзя.

Угодливо поддакивая заокеанских санкциям против украинского олигарха, «зелёные» власти предержащие сами не осмелились предпринять какие-либо действия, ограничивающиеся его влияние на политику и экономику Украины поскольку это противоречит их личным интересам (потенциально ставит под угрозу существование «зелёного» большинства в Верховной Раде).

В тоже время, все силы и так не очень ресурсно богатого украинского государства бросаются не на решение насущных проблем нашего общества — to name but a few, как говаривает наш англоязычный Большой Брат, достаточно вспомнить де-факто отсутствие вакцины от коронавируса и острейший демографический кризис — а мобилизуются для атаки на лидера оппозиции Медведчука, который как раз и предлагает работающий план по решению насущных проблем украинского социума.

Похоже, что Слуги являются поклонниками Шекспира и решили стать живой иллюстрацией строк Эвонского барда:

«Жизнь - ускользающая тень, фигляр,

Который час кривляется на сцене

И навсегда смолкает; это - повесть,

Рассказанная дураком, где много

И шума, и страстей, но смысла нет».

Но недаром говорят «То что позволено Юпитеру, не позволено быку». Иначе говоря, поэт может позволить себе играть со словами и образами. А вот власть предержащие ОБЯЗАНЫ служить и защищать общество, а не превращать его в поле для своих деструктивных и своекорыстных действий. К сожалению, именно последним и занимаются Зеленский и его окружение.

Ну, а на внешнем фронте власти продолжают пассивно ожидать манны небесной, коей для них является звонок президента США, и совершенно не склонны заниматься конструктивной работой по реальному продвижению украинских интересов на международной арене. Но если лидеры страны ведут себя как флюгеры, то им не дождаться милостей от заокеанского барина. Влиятельное американское издание Politico дало уничижительно-презрительную оценку нынешнему руководству Украины в тексте под симптоматичным названием «Байдену нужно держать Зеленского на расстоянии вытянутой руки». Зачем? А для того, чтобы президент Украины — дословно — сидел и ждал своей очереди на звонок от Байдена, ибо по мнению информированных американцев Зеленский недостаточно активно борется с коррупцией, а «пророссийские олигархи» именно во время его президенства неимоверно усилились.

Посему нужно высказывать СУРОВУЮ любовь по отношению к Зеленскому, когда наконец такое общение напрямую с Байденом произойдёт.