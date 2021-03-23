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Дайджест > Арабские войны в Запорожье – передел «живого рынка» закончился убийством

Арабские войны в Запорожье – передел «живого рынка» закончился убийством

Автор: Руслан Якушев, Антикор
23.03.21 10:55
4071
Арабские войны в Запорожье – передел «живого рынка» закончился убийством

Жертвой войны за человеческий товар стал преподаватель запорожского вуза. Его прямой конкурент за решеткой, но вот-вот выйдет, чтобы подмять под себя «черную тему». Его сообщник — самозванец, объявивший себя «смотрящим», утверждает, что получил благословение на преступный промысел в Офисе президента.

Одним из самых прибыльных незаконных бизнесов в стране в целом и в Запорожье в частности, считается, наряду с наркоторговлей и проституцией, торговля студентами из стран Африки и Южной Азии и Ближнего Востока. Как и в любом многомиллионном бизнесе с криминальным подтекстом, сферы влияния здесь претерпевают регулярные переделы, некоторые из которых трагически завершаются для проигравшей стороны. В Запорожье результатом таких «разборок» стала смерть одного из лидеров данного криминального течения. Мы хотим помочь правоохранителям, которые часто сами выбирают сторону криминала за «откаты», не замять данное дело, поэтому изложим подробно и обстоятельно, каким образом бандитское Запорожье «кормится» с иностранцев.

«Двигателями» данной схемы обычно являются выходцы из таких стран, как Тунис, Марокко, Индия, Пакистан, Ливан, Сирия. Осев в Украине, они налаживают связи с родиной и странами-соседями, чтобы организовать живой коридор прибывающих на учебу иностранцев. В Запорожье кураторами этой схемы стали конкуренты — выходец из Туниса Зиет Жиндуби и профессор Запорожского инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц.


Луай Файсал Муц

По данным наших инсайдеров в органах, каждый иностранец, попадающий в Запорожье, сразу же передавал куратору в лице Жиндуби или Муца от $2000 до $5000. В эту сумму оценивались подача документов в вуз с последующим позитивным решением о зачислении иностранного студента, подготовка согласительных и разрешительных документов в органах миграции и прочие бумаги. После переезда иностранца в Запорожье кураторы буквально не слезали со своих «дойных коров» — студенты платили им за решение бытовых проблем, знакомство с девушками, сдачу сессии и так далее и тому подобное. Некоторые проблемы создавались искусственно с последующим выставлением таксы за позитивное решение. Так, на иностранцев могли наехать местные «быки», могли подстроить ДТП или обвинить их в каком-то злодеянии — изнасиловании, например.

До поры до времени конкуренты по бизнесу Жиндуби и Муц сохраняли паритет в делах, пока тунисский «мафиози» не познакомился через земляков-иностранцев, которые занимаются производством табака и оптовой торговлей, познакомился с их компаньоном Вемиром Давитяном. Как сообщали СМИ, Давитян обеспечивал табачникам «крышу» и прикрытие во всех госструктурах, и называл себя «смотрящим» за областью от Офиса президента, днепропетровского клана и криминалитета.


Жиндуби, желая потеснить давнего конкурента, заручившись поддержкой Давитяна, решил во что бы то ни стало расширить сферы своего влияния, и обратился к представителям спецслужб с неоднозначным предложением. Получив отказ, Жиндуби, посоветовавшись с Давитяном, решил проучить несговорчивого правоохранителя, и подкинуть ему наркотики, чтобы дискредитировать службу и офицера лично.

В конце февраля Жиндуби был задержан Внутренней безопасностью УСБУ при передаче метамфетамина в особо крупном размере человеку, который, согласно договоренности с тунисцем, должен был подбросить вещество сотруднику силового ведомства.

 


Задержание Зиета Жиндуби

Сегодня родственники Жиндуби, весьма влиятельные на своей родине, требуют от Вемира Давитяна добиться освобождения задержанного из СИЗО. Однако влияния для этого у него очевидно не хватает.

Жиндуби оказался в центре внимания силовиков задолго до попытки подкинуть наркотики правоохранителю. Причиной этому стало исчезновение в ноябре 2020 года Луай Файсала Муца. Согласно сводкам, тунисец вышел из дома, сел в подъехавшую «Тойоту», и исчез. Позже появилась версия, что автомобиль, на котором уехал Муц, принадлежит человеку из окружения Жиндуби. Похищение Муца произошло вскоре после знакомства с Давитяном, неустанно рисовавшим Жиндуби богатое будущее после слияния их в тандем на рынке «живого товара», которым оказывались иностранцы.

В минувшую субботу, 20 марта, тело Муца в одном белье обнаружили в Запорожском районе. Его труп был закопан в лесополосе в районе села Владимирское. Судя по всему, похищенного профессора содержали в нечеловеческих условиях, и либо он скончался от переохлаждения, либо его сердце не выдержало пыток.

Сейчас на «живом рынке» Запорожья не осталось иностранных лидеров. Получается, передел сфер влияния завершился единоличной победой Давитяна?

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