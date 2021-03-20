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Дайджест > Санкции Зеленского против Медведчука не перестают быть топ-темой ведущих Le Figaro, Barron’s, Financial Times

Санкции Зеленского против Медведчука не перестают быть топ-темой ведущих Le Figaro, Barron’s, Financial Times

Автор: ГолосUA
20.03.21 11:02
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Санкции Зеленского против Медведчука не перестают быть топ-темой ведущих Le Figaro, Barron’s, Financial Times

Крупнейшие мировые СМИ продолжают уделять большое внимание теме Украины, в частности санкциям Президента Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Западные журналисты уверены, что геополитическими мотивами, борьбой с олигархией и пропагандой Зеленский прикрывает личные политические мотивы жестких репрессий против оппозиции, в которых также заинтересована новая администрация Белого дома.

Европейская редакция «Радио Свобода» сообщает, что по мнению многих аналитиков, реальная причина активной борьбы Владимира Зеленского с оппозицией заключается в желании удержать стремительно падающие рейтинги и заслужить расположение Соединенных Штатов Америки.

«Опрос, проведенный в январе Киевским международным институтом социологии, показал, что только 23 % украинских избирателей выберут Зеленского из списка потенциальных кандидатов в Президенты по сравнению с более чем 70 % в начале его президентского срока в 2019 году», — сообщает европейское медиа и приводит цитату директора Института мировой политики в Киеве Евгения Магды: «Зеленский теперь, очевидно, осознал, что оппозиционные телеканалы и политики оказывают существенное влияние на его рейтинг», — сказал политолог.

Одна из крупнейших американских газет Financial Times пишет, что Президент Украины таким образом решил завоевать расположение Джо Байдена, одним из основных требований которого было убрать с политической арены Украины тех, кто активно выступает против западного влияния в Украине, имея ввиду Медведчука и оппозицию.

«Эти шаги (санкции против Медведчука и других оппозиционных политиков. — Ред.) свидетельствовали о стремлении Зеленского завоевать расположение администрации Байдена в США, которая призвала Украину расправиться с могущественными силами, имеющими большой вес в стране», — говорится в статье.

Кроме того, устраняя Медведчука, Зеленский избавляется от постоянной критики в свой адрес со стороны оппозиции. В том числе и по поводу полного бездействия Президента и его команды в вопросе прекращения конфликта на Донбассе — одного из основных предвыборных обещаний Зеленского. Об этом пишет популярная ежедневная французская газета Le Figaro.

«Виктор Медведчук регулярно обвиняет Киев в том, что он „ничего не сделал“ для прекращения войны на Востоке Украиы. По словам Киева, он (Медведчук. — Ред.) несколько лет был украинским представителем в переговорах с боевиками», — сообщает французское издание.

А по мнению известного американского экономического еженедельника Barron’s, именно санкции против оппозиции и Виктора Медведчука стали причиной эскалации конфликта на Востоке Украины, который считался замороженным с момента заключения соглашения о прекращении огня в июле прошлого года.

«Наблюдатели говорят, что всплеск насилия может быть вызван санкциями Украины против Медведчука», — пишет французское издание, уточняя, что Медведчук с начала конфликта был активным участником переговорного процесса и обмена пленными. А в последнее время Президент Зеленский не допускал политика к решению этих вопросов.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

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