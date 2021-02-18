Почему растут цены на нефть, и что будет с топливом, газом и платежками

С тех пор, как ценники на нефть уходили в минус, прошло меньше года, а сейчас ей прочат подорожание до 100 долларов. По словам главного аналитика JPMorgan по нефтегазовому сектору Кристиана Малека, цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель и даже выше уже в нынешнем году.

Ситуация на мировых биржах подтверждает эти прогнозы. К 12 февраля ценник на нефть марки Brent впервые с начала прошлого года превысили планку в 62 доллара. А уже 17 февраля взлетел 64 долларов.

Для охваченного пандемией мира это запредельно дорого. Ведь еще недавно планку в 60 долларов называли «потолком» для 2021 года.

«За 3,5 месяца нефть подскочила с 37 до 65 долларов. В начале пандемии эксперты прогнозировали, что рынок будет восстанавливаться после обвала и ухода в минусовые цены примерно три года. Но уже в июле котировки выросли до 40 долларов. Такого никто не ожидал. Поэтому не удивлюсь, если будут очередные рекорды», — говорит руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

С одной стороны, разгон котировок явно спекулятивный. Ведь ни мировая экономика, ни потребление нефтепродуктов пока не растут так быстро, как цены на нефть.

С другой, какой бы ни была природа «пузыря», ажиотаж на нефтяном рынке уже бьет по ценам на нефтепродукты и автомобильное топливо, как в опте, так и в рознице.

К нефтяным котировкам также привязаны ценники на другие энергоресурсы — электроэнергию, природный газ, уголь. Поэтому, если нефть и дальше будет дорожать, они тоже взлетят, — говорит экономист Алексей Кущ.

Что будет с нефтью в этом году, и как перепишут ценники на бензин и газ — далее в материале.

Нефть заканчивается?

На днях издание Financial Times опубликовало материал, в котором собраны прогнозы ведущих аналитиков нефтегазового сектора.

Так, аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что мы увидим нефть по 100 долларов за баррель и выше уже в этом году. Напомним: это максимальный ценник даже для «доковидного» рынка — таких котировок не было с 2014 года.

Как говорится в статье Financial Times, два крупнейших банка на Уолл-стрит предрекают новый нефтяной «суперцикл», причем JPMorgan Chase и Goldman Sachs ожидают, что цены на нефть вырастут, как только пандемия утихнет.

Их расчеты базируются на том, что налогово-бюджетные стимулы бизнеса, которые сейчас запускают многие страны, будут способствовать росту потребления нефти и нефтепродуктов. В итоге спрос превысит предложение, спровоцировав затяжной скачок цен, то есть, начнется нефтяной «суперцикл».

«Нам будет не хватать нефти, прежде чем настанет время, когда она нам не будет нужна», — сказал Кристиан Малек.

Собственно, на оптимизме по поводу преодоления пандемии рынок растет уже сейчас. Так, массовая вакцинация от ковида разогнала цены с конца октября более чем на две трети.

Аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри озвучил свой прогноз: нефть в 2021 году по 80 долларов и выше. И опять среди причин — стимулирование властями домохозяйств с средним и ниже среднего доходами.

«Люди в таких домохозяйствах не водят Tesla. Они ездят на внедорожниках», — пояснил Карри.

То есть если верить аналитикам, спрос на нефть вырастет как со стороны промышленности, так и на бытовом уровне. А предложение, якобы, не будет за ним успевать. Причем, настолько, что нефть станет дефицитной.

Пока в это верится с большим трудом, так как в последнее годы нефть стабильно была в переизбытке, причем «лишние» объемы измерялись миллионами баррелей.

Есть расчеты, насколько должен расти спрос, чтобы спровоцировать дефицит нефти и ее подорожание.

По оценкам экспертов, дефицит предложения нефти может возникнуть, если потребление увеличится на 1,2–1,4 млн баррелей в сутки и больше.

По прогнозу Международного энергетического агентства, эту планку мир перешагнет уже в этом году. На 2021 год МЭА ожидает увеличения мирового спроса на нефть на 5,4 млн баррелей в сутки, до 96,4 млн баррелей.

Это будет не прямо сейчас. В первом квартале нынешнего года спрос даже может обвалиться на 1 млн баррелей в сутки, по сравнению с текущими значениями. Но в перспективе все же ожидается рост.

ОПЕК также прочит рост спроса на нефть в 2021 году — на 5,8 млн баррелей в сутки (до 96,05 млн). В 2019 году спрос вышел на уровень в 100 млн баррелей в сутки, то есть, получается, что в этом году мир все равно не достигнет «доковидного» потребления нефти.

Откуда же тогда дефицит.

Дело в том, что падает предложение нефти.

Так, по данным МЭА, коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития снижаются пятый месяц подряд, причем, темпы ускоряются: если в третьем квартале 2020 года был минус 1,56 баррелей в сутки, то в четвертом уже больше 2,2 млн. Также падают запасы сырой нефти в США (в январе в отдельные периоды — минус 6 млн баррелей). По данным на 16 февраля добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки, — сообщает Bloomberg. Правда, в данном случае снижение добычи ситуативное — из-за холодов

Но сокращение добычи идет уже давно. Страны ОПЕК+ периодически договариваются о снижении объемов, и в январе 2021 года эти обязательства были выполнены на 103% (минус 0,5 млн баррелей в сутки).

Объем добычи в феврале и марте останутся на уровне январского — 22,1 млн барелей в сутки.

Но достаточно ли этого, чтобы спровоцировать дефицит — пока неясно.

«Глобально дефицит маловероятен — компании моментально нарастят добычу до необходимого уровня если на то возникнет потребность. Но пока предложение намерено поддерживается на низком уровне», — говорит аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

Заговор спекулянтов и слабый доллар

Стоит отметить, что по нефтяным ценникам сейчас есть самые разные мнения. В том числе, и то, что их специально раскручивают спекулянты, а к реальной нефти «дутые» котировки — не имеют никакого отношения.

«Существует целая технология — как прогнозируемые котировки сделать реальными. Так сказать, самосбывающийся прогноз. Крупные спекулянты попросту платят аналитикам за „информационное сопровождение“ нужного им тренда — восходящего или нисходящего. С реальной нефтью биржевые котировки уже давно не имеют ничего общего: продается не сам продукт, а деривативы или страховка на фьючерсы», — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. То есть, по его мнению, нефтяной ажиотаж провоцируют спекулянты.

Такого же мнения придерживается и Сергей Куюн.

«Посмотрите, что происходит с биткоином и акциями Tesla. Котировки на нефть — звено той же цепочки. Ликвидность на рынке есть, а вкладывать ее некуда, поэтому разгоняются спекулятивные инструменты», — отмечает он.

Сергей Родлер говорит, что не последнюю роль в нефтяном ажиотаже играет и слабость доллара: с начала 2020 года «американец» подешевел на 5,30% к корзине валют развитых стран.

«Дело в активной эмиссии валюты и быстрых темпах увеличения госдолга США. Огромные объемы ликвидности мотивируют инвесторов вкладывать в высокодоходные инструменты развитых стран, а не держать в американских активах. В ФРС планируют разгонять инфляцию еще долго, а правительство в ближайшее время должно принять очередной пакет масштабных стимулов. Таким образом, нисходящая динамика доллара в обозримом будущем измениться не должна. В таких условиях нефть вполне способна преодолеть отметку в 70 долларов за баррель», — говорит он.

Алексей Кущ считает, что средний ценник может достигнуть 80 долларов за баррель. Хотя возможны «качели» — нефть будет то падать, то расти.

Бензин по 35

По словам Куюна, чтобы не говорили об «оторванности» биржевых котировок от реальной нефти, на ценники не нефтепродукты они все же имеют приме влияние.

«В контактах на поставки нефтепродуктов прописана формула зависимости цены от котировок на биржах. Причем, нередко прайсы растут с опережением», — говорит эксперт.

Собственно, эту зависимость могли проследить украинские водители — по мере подорожания нефти менялись ценники и на АЗС. В среднем бензин и дизель подрожали на 2 гривны, а на некоторых заправках и больше, перешагнув психологический уровень в 30 гривен за литр.

Возникает вопрос: если бензин в Украине — под 30 при нефти по 63 доллара, то что будет, когда котировки достигнут 70-80 или даже 100 долларов.

Сергей Родлер говорит, что ценники на заправках продолжат расти.

«Сокращать маржу дальше продавцам будет крайне сложно», — отмечает он.

По словам Рябцева, цены на бензин в Украине и так растут с опережением.

«Сказывается присутствие на рынке крупных сетей, в частности, группы Приват с 1,6 тысячей заправок, которая может позволить себе диктовать цены», — говорит он.

Но, по словам Рябцева, прайсы на нефтепродукты — только одна из вставляющих цены на бензин и дизель. Другая — курс доллара, и, если он будет укрепляться, это может сгладить повышение цен на автопливо.

Стоит отметить, что эксперты, с которыми пообщалась «Страна», даже не решаются озвучить хотя бы примерные цифры цен на АЗС при нефти по 80-100 долларов. «Не хочу пугать водителей», — говорит Куюн. Но при этом он добавил, что ценники на заправках будут расти «пропорционально».

Есть мнение, что цены на украинских АЗС могут достигнуть 32 и даже 35 гривен за литр бензина А-95 и дизельного топлива.

«Что ударит по кошелькам всех граждан, а не только автомобилистов. Ведь подорожает транспорт, логистика, и, как следствие — большинство товаров в услуг», — говорит Кущ.

Но, по его словам, Украина может получить и бонусы на нефтяном ажиотаже. «Ведь будут расти также цены на сельхозкультуры, которые используют для производства биотоплива — кукурузу, подсолнечное масло и рапс. А это наши главные экспортные позиции», — говорит он.

«А если бы массово производить биотопливо начали в Украине, то можно было бы еще и нивелировать ценовые скачки на АЗС», — добавил эксперт.

Что будет с газом и платежками

Но дорогая нефть — это не только бензин и дизель.

К нефтяным котировкам в той или иной мере привязаны цены на другие энергетические товары — уголь, газ, электроэнергию.

В этом списке украинцев, пожалуй, больше всего интересует именно газ, так как именно от его стоимости зависят платежки.

По словам Рябцева, европейский рынок газа уже несколько лет как «отвязали» от нефтяного, и цены там определяются долгосрочным и среднесрочными контрактами. На спотовом рынке, на который ориентируется Украина, «играют» также ситуативные факторы, скажем, резкое похолодание или всплеск спроса. Поэтому, по словам Рябцева, что бы ни происходило с нефтью, по окончанию отопительного сезона природный газ в Европе подешевеет на 30-50%, а следующей осенью снова подорожает, и в Украине будет стоить примерно 11 гривен за куб.

«Следовательно, отопление подорожает на 25-30%, горячая и холодная вода — на 20-25%», — подсчитал Рябцев.

«Импорт газа осуществляется преимущественно из ЕС, так что многое будет зависеть именно от обстановки на европейском рынке. Если в прошлом году в Европе наблюдался огромный излишек из-за активной закачки хранилищ впрок, а также теплой зимы, то сейчас запасы активно снижаются на фоне более суровых погодных условий. Кроме того, в 2020 году американцы перестали заваливать рынок своим СПГ, а участники ОПЕК+, помимо добычи нефти, сократили и производство газа. В октябре стоимость природного газа достигла максимальных отметок с 2018 года: 3,36 долларов (btu) (то есть, за энергетическую единицу), но потом довольно быстро откатилась до 2,5 долларов. В феврале цены возобновили бурный рост и в ближайшее время могут достигнуть октябрьских отметок и даже превысить их», — говорит Родлер.

Алексей Кущ прогнозирует, что в Европе газ в этом году подорожает до 250-300 долларов за тысячу кубов, а в Украине в следующем отопительном сезоне может стоить порядка 10 гривен без доставки (то есть, 11-12 гривен с доставкой).

По материалам «Страны»