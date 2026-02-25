Все разделы

Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

Агата Кловская
25.02.26 13:31
25
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу затронул тему войны между Россией и Украиной, а также рассказал историю украинской беженки, которая погибла в Америке. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В начале своей речи Трамп озвучил ключевые тезисы, стремясь обратиться к максимально широкой телевизионной аудитории страны.

В частности, президент подчеркнул, что его администрация активно занимается вопросом урегулирования войны между Россией и Украиной.

По словам главы Белого дома, усилия направлены на прекращение боевых действий и снижение количества жертв.

«Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 000 солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», — заявил Трамп.

Во время обращения президент также вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая погибла в штате Северная Каролина. Трамп обратился к ее матери, которая находилась в зале, и рассказал о трагедии семьи.

По его словам, женщина вместе с дочерью покинула Украину после начала полномасштабной войны и поселилась у родственников в городе Шарлотт.

«Мы гордимся, что сегодня здесь женщина, которая прошла через ад — Анна Заруцкая. В 2022 году она и ее прекрасная дочь, очень красивая молодая женщина Ирина, оставили разорванную войной Украину, чтобы жить с родственниками в городе Шарлотт, в Северной Каролине», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что летом прошлого года 23-летняя Ирина ехала домой, когда стала жертвой жестокого преступления. Он подчеркнул, что арестованный и освобожденный десяток раз без залога, порезал ножом ее шею и тело.

«Никто не забудет выражение лица Ирины, когда она смотрела на своего нападающего в последние секунды своей жизни. Она сбежала от войны, чтобы быть убитой преступником. Госпожа Заруцкая, сегодня я обещаю справедливость в деле вашей прекрасной дочери, Ирины», — сказал Дональд Трамп.

Тело 23-летней украинки нашли 22 августа на станции легкорельсового транспорта в Шарлотте. Девушка приехала в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации полиции, она получила смертельные ножевые ранения. Подозреваемого — 34-летнего Декарлоса Брауна — задержали вскоре после прибытия правоохранителей на место.

Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, однако мотив преступления пока не установлен.

Известно, что ранее Брауна неоднократно задерживали с 2011 года. Среди обвинений были тяжелая кража, вооруженное ограбление и угрозы. Большинство дел впоследствии закрыли.

В январе 2025 года ему также инкриминировали неправомерное использование системы 911, дело по которой еще ждет рассмотрения.

Напоминаем, что в Белом доме рассчитывают добиться договоренности о прекращении войны в Украине до символической даты для США — 4 июля, когда страна будет отмечать 250-ю годовщину своей независимости. По данным источников, Вашингтон хотел бы подойти к юбилею с результатом дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Отметим, что власти Украины считают, что Россия на самом деле не стремится к завершению войны и параллельно пытается ослабить позиции Киева на переговорах. По оценке украинской стороны, Москва может использовать для этого влияние международных политиков, в частности президента США Дональда Трампа.

