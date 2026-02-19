В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате

В Запорожье произошел кровавый инцидент. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что в среду, 17 февраля, в Днепровском районе города произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоэтажного дома.

Увы, как информируется, в результате детонации мужчина получил тяжелые телесные повреждения и умер.

Следствие установило, что жители квартиры вместе со знакомыми употребляли алкогольные напитки. Во время пребывания в помещении один из мужчин взял гранату, лежавшую на подоконнике, вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.

Отмечается, что правоохранители изъяли осколки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Кроме того, на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Сейчас устанавливается происхождение боеприпасов.

Уже возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Волынской области люди насмерть подорвались на мине.