В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате

В Запорожье произошел кровавый инцидент. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что в среду, 17 февраля, в Днепровском районе города произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоэтажного дома.
Увы, как информируется, в результате детонации мужчина получил тяжелые телесные повреждения и умер.
Следствие установило, что жители квартиры вместе со знакомыми употребляли алкогольные напитки. Во время пребывания в помещении один из мужчин взял гранату, лежавшую на подоконнике, вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.
Отмечается, что правоохранители изъяли осколки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Кроме того, на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Сейчас устанавливается происхождение боеприпасов.
Уже возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Волынской области люди насмерть подорвались на мине.