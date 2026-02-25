Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным, на которой они должны решить вопросы территорий и гарантий безопасности. Об этом свидетельствует заявление американского чиновника в формате онлайн на встрече YES 24 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы очень верим в эту встречу, считаем, что частично мы пытались решить все остальные вопросы, а затем оставить лидерам вопросы по территориям. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть разные концепции, есть много разных вариантов для размышлений», — говорится в сообщении.

США верят, что на встрече Зеленского и Путина можно было подтвердить предварительные договоренности, а также решить вопросы территорий, заверил Уиткофф.

«Это подтверждение вопросов, которые мы обсуждали: процветание, экономический рост и возможности, кредит для украинской системы. Так что встреча охватила бы это, гарантии безопасности. Но, самое главное, она охватила бы вопросы территорий. И поэтому мы очень верим в это», — заверил он.

По его словам, если это произойдет, то «тогда, возможно, все завершится какой-то трехсторонней (встречей)».

Напомним, Стив Уиткофф на этой неделе посетит Женеву. В частности, он встретится там с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.