Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

Украина предложила несколько реалистичных решений для урегулирования нефтяного спора с Венгрией и призвала Будапешт не использовать этот вопрос во внутренней политике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Politico.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировали привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.

Для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, поэтому позиция Будапешта фактически остановила процесс.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

По словам Сибиги, Киев готов к конструктивному взаимодействию и уже предложил венгерской стороне несколько вариантов решения ситуации.

«Мы готовы действовать конструктивно и уже предложили несколько реалистичных решений», — заявил глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает конструктивного подхода со стороны Будапешта.

Сибига выразил сомнения относительно мотивов венгерских властей, предположив, что тема отношений с Украиной используется во внутренней политической борьбе накануне выборов.

«Мы требуем, чтобы Будапешт перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии», — заявил министр.

Он также отметил, что Киев неоднократно предлагал провести прямую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации отношений, однако, по его словам, ответа не получил.

«Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа», — добавил Сибига.

Венгрия, несмотря на войну в Украине, продолжает закупать российскую нефть и поддерживает активные энергетические связи с РФ, не демонстрируя намерений искать альтернативные источники поставок газа и нефти.

Напомним, Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину.