ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

Александр Панько
25.02.26 10:51
135
Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

Украина предложила несколько реалистичных решений для урегулирования нефтяного спора с Венгрией и призвала Будапешт не использовать этот вопрос во внутренней политике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Politico.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировали привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.

Для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов, поэтому позиция Будапешта фактически остановила процесс.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

По словам Сибиги, Киев готов к конструктивному взаимодействию и уже предложил венгерской стороне несколько вариантов решения ситуации.

«Мы готовы действовать конструктивно и уже предложили несколько реалистичных решений», — заявил глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает конструктивного подхода со стороны Будапешта.

Сибига выразил сомнения относительно мотивов венгерских властей, предположив, что тема отношений с Украиной используется во внутренней политической борьбе накануне выборов.

«Мы требуем, чтобы Будапешт перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии», — заявил министр.

Он также отметил, что Киев неоднократно предлагал провести прямую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для нормализации отношений, однако, по его словам, ответа не получил.

«Вместо этого был избран путь публичных ультиматумов и шантажа», — добавил Сибига.

Венгрия, несмотря на войну в Украине, продолжает закупать российскую нефть и поддерживает активные энергетические связи с РФ, не демонстрируя намерений искать альтернативные источники поставок газа и нефти.

Напомним, Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину.

Тэги: Украина, Венгрия, нефтепровод Дружба



ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко


02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»


Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе

Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа

Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины

Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии

Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки

Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха

Расторопша: сгущает кровь или разжижает?

Крокус: ядовитый или нет?



Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 26 февраля



Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу



Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина



У Зеленского раскрыли «дедлайн» РФ по захвату Донецкой области



Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран



Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением



В Госдепе рассказали о политике в отношении Китая



Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины



Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину



В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро



На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок



Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС



Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях



Стоимость восстановления Украины существенно выросла



Буданов назвал главное требование РФ на переговорах



В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции



«Укрэнерго» подтвердило отключение на вторник



Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну



США ожидают «хороших новостей» о мире в Украине



Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT



Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности



В Черновицкой области депутат скрывал вспышку африканской чумы свиней



Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным



Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России



В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате



Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах



Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров



Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления



В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров


Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57

На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа

Чили охватили эпичные лесные пожары

В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта

Зеленский анонсировал новые решения ради Украины

Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей

Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд

США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский

Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства

Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»



Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?


€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»


Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

