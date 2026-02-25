Украинцам рассказали, какая погода ожидается в марте

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в марте. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что средняя месячная температура в нашей стране будет в районе 1-7 градусов тепла – этот показатель находится в пределах нормы, однако для западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей он на 1,5-2,5 градуса выше нормы.

Добавляется при этом, что месячное количество осадков в течение первого месяце весны по Украине будет около 30-53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма ожидается местами 60-98 мм, что в пределах нормы (80-100%).

Ранее синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 26 февраля.