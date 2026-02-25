У Зеленского раскрыли «дедлайн» РФ по захвату Донецкой области

Российские оккупанты планируют захватить всю Донецкую область уже до конца марта. Планы врага по захвату территорий касаются и других областей. Об этом в интервью «Ми — Україна» заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

«Планы его (врага) очевидны. Он ставит себе цель до конца марта-начала апреля выйти на административные границы Донецкой области», — отметил Палиса.

Также, по его словам, россияне хотят максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. При этом враг не оставляет попыток создать буферные зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

«При возможном успехе до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы», — сказал Палиса.

Он обратил внимание, что не видит возможности реализации таких планов РФ в ближайшие шесть месяцев.

Напомним, по состоянию на сейчас россияне в своих попытках захватить Донецкую область «застряли» в районе Покровска, где украинские воины ведут успешную оборону.

Поэтому Москва пытается добиться своей цели в рамках мирных переговоров с Украиной, которые проходят при посредничестве США.

Россияне хотят, чтобы Украина для завершения войны отдала Донецкую область под их полный контроль. Украинские власти отказываються от таких требований и подчеркивают, что в мирных переговорах нужно отталкиваться от текущей линии фронта.