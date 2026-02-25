Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на инициативу высокой представительницы Европейского Союза Каи Каллас запретить въезд военным РФ в Шенген. Об этом говорится в публикации Медведева в Х.

В своем сообщении в социальных сетях он назвал Каллас «белокурой крысой» и заявил, что российские военные «могут войти без виз, если захотят — как в 1812 или 1945 годах», выражая ироническое отношение к намерениям Евросоюза.

Свое сообщение он завершил поздравлением с Днем защитника Отечества.

Заявление Медведева появилось в тот же день, когда в ЕС рассматривали новые санкции против России.

Ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что вместе с Еврокомиссией работают над механизмом, который не позволит сотням тысяч бывших российских военных свободно въезжать в Шенгенскую зону.

«Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты передвигались по нашим улицам», — подчеркнула она.

Медведев, комментируя планы ограничить передвижение российских военных в Европе, назвал эти действия «потерей для наших бойцов» и заявил, что они якобы всегда найдут способ попасть в ЕС, даже без виз, сравнив ситуацию с историческими вторжениями 1812 и 1945 годов.

Это заявление подчеркивает резкую реакцию Кремля на санкции и ограничения ЕС, одновременно демонстрируя дальнейшую эскалацию риторики со стороны российского руководства в отношении Европы и Украины.

Напомним, в ЕС хотят обсудить с Россией архитектуру безопасности на континенте.