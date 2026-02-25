В Турции истребитель F-16 упал на трассу. Пилот погиб

В турецком городе Баликесир военный истребитель F-16 разбился во время планового тренировочного полета, упав на автомобильную дорогу. Известно, что пилот истребителя погиб. Об этом пишет Yeni Akit.

Сообщается, что самолет выполнял плановый тренировочный полет после взлета с авиабазы, когда возникла техническая неисправность. Трагедия произошла около первого часа ночи в районе автодороги между Измиром и Стамбулом.

После падения самолета на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар, а обломки разлетелись на сотни метров. На месте работают экстренные службы, продолжается расследование инцидента, а транспортное движение на трассе заблокировано на неопределенный срок.

Министерство обороны Турции подтвердило информацию о авиакатастрофе. Военные провели поисково-спасательные мероприятия и обнаружили остатки самолёта. В настоящее время работает комиссия, расследующая причины трагедии.

Министр юстиции Акин Гюрлек заявил, что Главная прокуратура Баликесира уже начала следственные действия в связи с катастрофой F-16.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что турецкие истребители F-16 сбили беспилотный аппарат, который приближался к воздушному пространству страны над Черным морем.