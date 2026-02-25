Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран

Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран

Александр Панько
25.02.26 11:47
140
Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран

Иностранцы из 75 горсударств служат в подразделениях Сухопутный войск ВСУ. Они принимают участие в защите Украины от российской агрессии. Об этом в интервью «Донбасс Реалии» рассказал заместитель начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский.

Он отметил, что каждый месяц с подразделениями Сухопутных войск контракт подписывают около 600 граждан других стран.

«Сейчас немного холоднее. Люди из теплых стран не слишком уезжают. Можем вычесть до 50 человек из этих 600. Станет теплее, будет немного больше. Но мы говорим о среднестатистической цифре», — рассказал Милевский.

По его словам, общее количество иностранных граждан, которые в то или иное время подписывали контракт с подразделениями Сухопутных войск, составляет более 10 тысяч.

Милевский обратил внимание, что Украина принимает только такое количество добровольцев, которым она способна «уделить внимание». Речь о:

-боевом слаживании;

— оснащении оружием;

— обмундированием.

«Можно, конечно, увеличить количество до условной тысячи, полутора и десяти, но если некому заниматься этими людьми, то результата не будет», — сказал он.

Иностранцы также воюют на стороне Украины в составе подразделений Главного управления разведки и Нацгвардии. В Силах обороны они имеют такие же права и обязанности, как и граждане Украины. Но главное отличие в том, что иностранные граждане могут разорвать контракт по собственному желанию, прослужив полгода.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ отмечали, что иностранные добровольцы принимают участие в боевых операциях на наиболее напряженных участках фронта, усиливая устойчивость обороны Украины.

Тэги: добровольцы, иностранцы, война в Украине

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.02.26 13:39

Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 26 февраля

25.02.26 13:31

Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

25.02.26 12:51

Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина

25.02.26 12:18

У Зеленского раскрыли «дедлайн» РФ по захвату Донецкой области

25.02.26 11:15

Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением

25.02.26 10:51

Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

25.02.26 10:49

В Госдепе рассказали о политике в отношении Китая

25.02.26 10:32

Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

25.02.26 10:15

Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину

25.02.26 09:49

В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

25.02.26 09:26

На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок

25.02.26 07:54

Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС

24.02.26 23:45

Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

24.02.26 13:44

Стоимость восстановления Украины существенно выросла

24.02.26 10:16

Буданов назвал главное требование РФ на переговорах

24.02.26 10:09

В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции

24.02.26 09:15

«Укрэнерго» подтвердило отключение на вторник

23.02.26 11:03

Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну

23.02.26 09:26

США ожидают «хороших новостей» о мире в Украине

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

19.02.26 00:01

В Черновицкой области депутат скрывал вспышку африканской чумы свиней

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

19.02.26 09:08

В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

20.02.26 19:11

Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

20.02.26 15:59

Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

18.02.26 14:58

В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди