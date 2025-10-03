Гастроэнтеролог рассказала, почему опасен поздний ужин

Российский гастроэнтеролог Елена Пехотина поведала кое-что важное. Она рассказала, чем опасен поздний ужин.

Сказано: «Время последнего приёма пищи играет важную роль в обмене веществ, работе пищеварительной системы и общем состоянии здоровья».

Добавляется: «Организму нужно успеть переварить еду, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и нормализовать уровень сахара в крови ночью. Поздний прием пищи после 20-00 способен замедлять метаболизм и повышать риск накопления жировой ткани».

Поясняется, что время ужина зависит от индивидуального графика сна и работы, при этом рекомендуется завершать приём пищи минимум за три часа до сна.

Сообщается, что строгое соблюдение времени ужина особенно важно для людей с сахарным диабетом или заболеваниями ЖКТ.

Медик рассказала: «Поздний прием пищи заставляет поджелудочную железу работать ночью, когда она должна отдыхать. Это увеличивает риск колебаний уровня сахара и осложнений, таких как диабетическая нефропатия и ретинопатия».

Резюмируется, что следует избегать тяжелой и жареной пищи поздно вечером, а также отдавать предпочтение легким и легко усвояемым продуктам на ужин – овощам, нежирному мясу или рыбе, цельнозерновым крупам.

