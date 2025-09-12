Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе винограда

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поведала о небывалой пользе винограда. Стало известно, почему следует включить его в свой рацион питания.

Эксперт говорит: «В составе винограда присутствуют антиоксиданты под названием полифенолы, которые обладают свойством снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза. Также этот антиоксидант благотворно сказывается на работе сердечной мышцы».

Добавляется также, что в винограде содержится другое полезное вещество – ресвератрол, который, попадая в организм, укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, тем самым предотвращая рост давления.

Сказано: «В ягодах также содержатся флавоноиды, которые предотвращают образование сгустков крови, особенно важным флавоноидом для организма считается рутин. Это вещество предупреждает образование тромбов в сосудах, тем самым минимизирует риски инсульта или инфаркта».

