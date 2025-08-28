Швейцария наотрез отказалась отправлять своих солдат в Украину

Швейцария отказывается отправлять своих солдат в Украину в рамках «Коалиции желающих». Об этом информировало министерство обороны страны.

Там сообщили: «Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации, участие Швейцарии в военной миротворческой миссии требует мандата ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру, а следовательно, и в боевых действиях, направленных на обеспечение мира, для Швейцарии исключено».

Добавляется: «Если мандат ООН или ОБСЕ на многостороннюю миротворческую миссию был выдан, и Швейцария получила бы запрос, он был бы рассмотрен и представлен на утверждение Федеральному совету».

Подчеркивается: «Кроме того, парламент должен был принять решение о действиях с участием вооруженных военнослужащих».

