Сколько людей Украина надеется вернуть после войны — цифры от Шмыгаля

Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70-80% беженцев, которые покинули страну. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя озвученные журналистом данные о том, что после войны лишь 30% граждан Украины планируют покинуть Испанию.

По словам Шмыгаля, опросы свидетельствуют о том, что главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможность трудоустройства.

«Безопасность будет тогда, когда закончится война. Занятость придет, если мы начнем проекты реконструкции в Украине и восстановления жилья. С течением времени и затягиванием войны процент беженцев, которые четко заявили, что хотят вернуться в Украину, уменьшился, но мы все еще ожидаем, что 70-80% украинцев вернутся домой и поддержат экономику во время процесса восстановления, имея работу и безопасность», — отметил он.

Напомним, большинство украинских беженцев планируют остаться за границей после войны.